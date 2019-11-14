Самая огромная обезьяна в мире оказалась "кузеном" орангутанга: исследование

Ученые из Университета Копенгагена исследовали останки самой крупной обезьяны, когда-либо жившей на Земле. Об этом передает российская служба ВВС.

Эксперты провели исследование обезьяны вида Gigantopithecus blacki (гигантопитек), останки которой обнаружили в 1935 году. Ученый-палеонтолог заметил гигантскую челюстную кость в магазине нетрадиционной медицины в Гонконге. Товар продавался как "зубы дракона".

Изучив челюсть, специалисты определили, что она принадлежала обезьяне ростом три метра и весом около 600 килограммов – вдвое тяжелее гориллы.

Ученые из Копенгагена устаовили, что возраст окаменелого зуба челюсти состовляет 1,9 млн лет. В ходе исследования эксперты сравнили последовательность белка, найденную в костной ткани зуба и образце эмали, с протеомами ныне живущих обезьян. Оказалось, что огромная обезьяна - родственница орангутана, общий предок которых проживал 12 млн лет назад. Исследование опубликовали в журнале Nature.

"Можно сказать, что это дальний кузен орангутана, в том смысле, что орангутан ее ближайший выживший родственник среди высших приматов - горилл, шимпанзе и людей", - объясняет один из авторов исследования, специалист по эволюционной генетике из Университета Копенгагена Фридо Велкер.

Получение белка из окаменевшей кости - редко используемый метод. Данные могут помочь ученым узнать больше о еще более далеких предках человека и даже о древних людях, живших в теплых регионах планеты.

"Из этого исследования следует, что древний белок может оказаться подходящим маркером для изучения нашей собственной эволюции на очень долгих отрезках времени, так как они сохранялись в течение позднего периода эволюции человека даже в таких регионах, как Азия и Африка", - сказал доктор Велкер журналистам

Считается, что гигантопитеки вымерли, когда большая часть лесов на Земле превратилась в засушливую саванну.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые обнаружили останки саблезубой белки из "Ледникового периода".

Также ученые нашли старейшего долгожителя среди морских животных.