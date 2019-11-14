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14 ноября 2019, четверг, 18:47 429
Верховная Рада и партии 2019-11-14T18:47:45+02:00
Українські Новини
Гражданский муж нардепа Анны Скороход разыскивается по подозрению в мошенничестве, – СМИ

Гражданский муж нардепа Анны Скороход разыскивается по подозрению в мошенничестве, – СМИ

Россия, Мошенничество, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Анна Скороход, Алексей Алякин
Алексей Алякин. Фото: comments.ua
Алексей Алякин. Фото: comments.ua

Задержанный 14 октября в Киеве российский банкир Алексей Алякин имеет довольно неоднозначную биографию. В Российской Федерации его разыскивают по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему инкриминируют многомиллионные хищения средств банка "Пушкино", доведенного до банкротства. В декабре 2015 года Тверской районный суд г. Москвы санкционировал его заочный арест, пишут "Комментарии".

Алякин был объявлен в международный розыск и задержан на территории Украины в 2018 году. Бывшего владельца банка содержали под стражей для экстрадиции, однако впоследствии Новозаводской районный суд г. Чернигова изменил ему меру пресечения на домашний арест, который, впрочем, отменили из-за наличия у подозреваемого гражданства Украины.

Алексей Алякин получил украинское гражданство еще в 2013 году на основании того, что его родственники до 1991 года проживали в Украине. Однако вскоре выяснилось, что при оформлении гражданства он подал ложную информацию и подделал документы об украинском происхождении своей бабушки. Кроме того, Алякин не сдал свой российский паспорт. Поэтому решение о приобретении гражданства Украины было отменено.

Отметим, что гражданская жена Алексея Алякина Анна Скороход является народным депутатом Украины. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что она неоднократно предлагала взятки своим коллегам. Кроме того, Алякин якобы оказывал давление на членов парламентского комитета по вопросам энергетики.

Не исключено, что он совместно со своей гражданской женой Скороход лоббировал решения в интересах России в обмен на снятие обвинений.

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