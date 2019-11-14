Ярославский может начинать строительство аэропорта в Днипре: в бюджете-2020 есть деньги на "взлетку"

"В Днипре все-таки появится новый аэропорт" - ликуют днипровские СМИ. Как известно сегодня, 14 ноября, народные депутаты приняли во 2-м чтении проект закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". В нем на "воздушные ворота" города Днипро предусмотрено 1 млрд гривен.

Выделенные средства вложат в начало работ по созданию новой взлетной полосы и радиомаячной системы. Кроме того, еще 200 млн гривен должны быть направлены на проектные работы. Строительством терминала займется частный инвестор — группа DCH Александра Ярославского. Чуть больше месяца назад об этом была достигнута окончательная договореннность на встрече председателя Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко и Ярославского.

Как уже сообщалось, проект строительства аэропорта "Днепр" будет реализован в формате частно-государственного партнерства. То есть Александр Ярославский инвестирует порядка 70 миллионов долларов в строительство аэровокзального комплекса, а государство выделит около 3 млрд гривен на новую взлетно-посадочную полосу.

Ожидается, что работы в международном аэропорту "Днепр" начнутся уже весной 2020 года.

Напомним, во время своего первого визита в Днипро Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вопрос с аэропортом в городе-миллионнике наконец-то будет решен. Свое намерение он подтвердил во время пресс-марафона 10 октября. "Ничего не откладывается. В 2020-м мы будем строить аэропорт в Днипре", — сказал Президент.