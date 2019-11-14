В отопительный сезон нагрузки на Луганской ТЭС растут, и для ее постоянной работы нужна спеццена на газ, – экс-советник министра энергетики Чех

В отопительный сезон нагрузки на Луганской ТЭС растут, и для ее постоянной работы нужна спеццена на газ, – экс

В условиях начала отопительного сезона для работы Луганской ТЭС необходимо установить специальную цену на газ, иначе эта станция не сможет работать. Такое мнение высказал энергетический эксперт, бывший советник министра энергетики Сергей Чех.

По его мнению, вопрос специальной цены на газ для Луганской ТЭС нужно было решать еще в июле, когда станция перешла с угля на газ из-за заблокированной железной дороги со стороны РФ (единственный подъездной путь к станции).

"Еще в июле, когда перешли на газ, нужно было давать спеццену на газ. Есть прайскепы (граничные цены на электроэнергию, устанавливаются НКРЭКУ), с таким топливом (газом) убыток еще больше. По основной энергосистеме энергоблоки могут останавливаться ночью, чтобы не работать в убыток, но здесь такой возможности нет, и граничные цены прайскепы убивают всю экономику", - отметил Чех.

По его мнению, важно разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, о чем уже говорил новый министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, если проблема Луганской ТЭС не будет решена, область может остаться без электроэнергии и тепла в отопительный сезон.

Как ранее сообщалось, в начале октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что если поставки угля на Луганскую ТЭС не удастся разблокировать, то Министерство энергетики и защиты окружающей среды готово обсуждать вопрос изменения цены на газ для предприятия.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года.