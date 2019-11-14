В известном вузе Калифорнии с поступающих требовали по $10 тысяч за подделку результатов теста

Университет в Южной Калифорнии в США разработал целую коррупционную схему для приема в ВУЗ детей с плохими результатами теста. Об этом сообщает Reuters.

В частности, один из членов комиссии при вступлении в Университет Южной Калифорнии Игорь Дворский признался в создании коррупционной схемы, в основу которой входит прием детей с плохими результатами за $10 тысяч.

Также был осужден один из родителей, который сам выступил инициатором взятки при приеме его ребенка в университет. Федеральные прокуроры Бостона утверждают, что Дворский брал $10 тысяч за каждого абитуриента, чьи результаты экзамена подделывались или могли быть переписаны во время проверки.

На данный момент под подозрением в сговоре находится 52 человека, из них 33 - родители студентов.

В схеме также принимали участие директор подготовительной школы, члены приемной комиссии и преподаватели по спортивным занятиям, которые публично проводят отбор студентов на спортивные специальности, исходя из их физических способностей.

Как сообщали Українські Новини, ранее ректора университета задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве взяток у иностранных студентов.

Кроме того, в вузе в Запорожье организовали схему фиктивного обучения иностранных студентов.

Также американская актриса Фелисити Хаффман из "Отчаянных домохозяек" приговорена судом к заключению за взятку в размере в $15 тыс. за то, чтобы ее дочери помогли поступить в университет.