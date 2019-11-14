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14 ноября 2019, четверг, 15:03 29
Общество 2019-11-14T15:04:25+02:00
Українські Новини
Проспект Комарова в Киеве переименовали в честь церковного деятеля

Проспект Комарова в Киеве переименовали в честь церковного деятеля

Украина, Киевсовет, Любомир Гузар, Архиепископ, переименование улиц
Проспект космонавта Комарова. Фото: Google maps
Проспект космонавта Комарова. Фото: Google maps

Переименование улиц продолжается. После того, как в Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой, в Соломенском районе города Киева проспект Космонавта Комарова решили переименовать в честь Любомира Гузара – украинского религиозного деятеля и Верховного архиепископа Львовского.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Проспект Комарова был назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который, несомненно, был выдающимся человеком, но не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице", – отметила одна из инициаторов переименования, депутатка Киевсовета Алеся Пинзенык.

Она добавила, что новое название улицы получило одобрение у 85% опрошенных киевлян (всего Киевсовет опросил 1091 человека). Кроме того, переименование поддержало духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви.

Как сообщали Українські новини, Новинский заявил, что переименованным украинским улицам необходимо вернуть названия в честь героев Великой Отечественной войны. 

Напомним, в Киеве переименовали улицу Кудри в честь сенатора Маккейна.

Больше новостей о: Украина Киевсовет Любомир Гузар Архиепископ переименование улиц

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