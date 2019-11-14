Проспект Комарова в Киеве переименовали в честь церковного деятеля

Переименование улиц продолжается. После того, как в Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой , в

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Проспект Комарова был назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который, несомненно, был выдающимся человеком, но не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице", – отметила одна из инициаторов переименования, депутатка Киевсовета Алеся Пинзенык.

Она добавила, что новое название улицы получило одобрение у 85% опрошенных киевлян (всего Киевсовет опросил 1091 человека). Кроме того, переименование поддержало духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви.

Как сообщали Українські новини, Новинский заявил, что переименованным украинским улицам необходимо вернуть названия в честь героев Великой Отечественной войны.

Напомним, в Киеве переименовали улицу Кудри в честь сенатора Маккейна.