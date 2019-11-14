Лидер Scorpions спел в центре Киева под аккомпанемент уличного пианиста

Лидер немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в центре Киева под аккомпанемент уличного пианиста. Видео исполнения появилось в Twitter мэра Киева Виталия Кличко. Солист спел легендарную песню "Still Loving You". Отмечается, что лидер Scorpions пообещал вернуться. Друзі! Сьогодні із задоволенням показав Київ другу і одному з улюблених музикантів - лідеру @scorpions Клаусу Майне.Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися🙂. pic.twitter.com\/vEOCwS8RCr — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) November 13, 2019 Как сообщали Українські Новини, в 2010 году рок-группа Scorpions объявила о завершении карьеры. Гитарист Рудольф Шенкер основал Scorpions в 1965 году. В 1969\/70 к нему присоединился Клаус Майне, с которым они составили один из самых успешных авторских дуэтов. Также в 2011 году в Украину приехали Scorpions с прощальным концертом.Ранее фронтмен Scorpions Клаус Майне рассказал о впечатлениях от посещения Украины. Он был удивлен, когда увидел самую крошечную в мире книгу. Кроме того, легенды мирового рока Scorpions выступили в Донецке.