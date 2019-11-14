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14 ноября 2019, четверг, 15:01 37
Общество 2019-11-14T15:02:54+02:00
Українські Новини
Лидер Scorpions спел в центре Киева под аккомпанемент уличного пианиста

Лидер Scorpions спел в центре Киева под аккомпанемент уличного пианиста

Киев, Scorpions, Клаус Майне, Still Loving You

Лидер немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в центре Киева под аккомпанемент уличного пианиста. Видео исполнения появилось в Twitter мэра Киева Виталия Кличко.

Солист спел легендарную песню "Still Loving You".

Отмечается, что лидер Scorpions пообещал вернуться.


Как сообщали Українські Новини, в 2010 году рок-группа Scorpions объявила о завершении карьеры. Гитарист Рудольф Шенкер основал Scorpions в 1965 году. В 1969/70 к нему присоединился Клаус Майне, с которым они составили один из самых успешных авторских дуэтов. 

Также в 2011 году в Украину приехали Scorpions с прощальным концертом.

Ранее фронтмен Scorpions Клаус Майне рассказал о впечатлениях от посещения Украины. Он был удивлен, когда увидел самую крошечную в мире книгу. 

Кроме того, легенды мирового рока Scorpions выступили в Донецке.  

 

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