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14 ноября 2019, четверг, 14:26 590
Экономика 2019-11-14T14:26:41+02:00
Українські Новини
Досадное самоубийство: эксперт озвучил последствия обвала цены на энергорынке

Досадное самоубийство: эксперт озвучил последствия обвала цены на энергорынке

Алексей Хабатюк, Рынок электроэнергии

По мнению заместителя руководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка, обвал цены на рынке электроэнергии в сегменте РДН повлечет трудности с выполнением обязательств по финансированию ПСО (фиксированные низкие цены для населения) и "зеленого тарифа" возобновляемой энергетики, пишет Обозреватель.

"Ожидаю, что радость от низких цен на РДН будет недолгой, как и самые низкие цены.

В ГарПока (ГП "Гарантированный покупатель". – Ред.) же денег на финансирование ПСО тоже меньше, потому что он зарабатывает на дельте между ценой рынка и тарифом АЭС/ГЭС. При этом расходы практически не изменятся, так как тариф АЭС/ГЭС для ГарПока фиксированный, как и расходы на зеленый тариф. Как и другие доходы – продажа ПУП/ОСР/ОСП. Поэтому это какое-то досадное самоубийство", – написал Хабатюк на своей странице в Facebook..

РДН (рынок на сутки вперед) является наиболее ликвидным сегментом конкурентного рынка электроэнергии, который для большинства участников является индикативом цены электроэнергии.

Согласно установленным правительством правилам, 90% электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" и 35% госкомпании "Укргидроэнерго" продаются ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) по фиксированным ценам – около 570 и 720 грн за МВт-ч соответственно.

Часть электроэнергии ГарПок перепродает поставщикам универсальных услуг по еще более низкой цене – для обеспечения населения. Остальную часть передает по цене закупки операторам магистральной и распределительных сетей на технологические расходы. Остальное продается на РДН, чтобы компенсировать свои убытки от поставок населению. Прибыль идет на обеспечение "зеленого тарифа" для объектов генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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