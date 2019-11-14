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14 ноября 2019, четверг, 14:23 69 Документ
Силовые структуры 2019-11-14T14:23:01+02:00
Українські Новини
МВД попросило 11 миллиардов гривен на новые вертолеты до 2022 года, - СМИ

МВД попросило 11 миллиардов гривен на новые вертолеты до 2022 года, - СМИ

Вертолеты, Airbus, Министерство внутренних дел Украины, ГСЧС, Airbus Helicopters SAS

Министерство внутренних дел подготовило бюджетный запрос на 2020-2022 годы по программе "Обеспечение сил гражданской защиты", в котором предложило закупить новые вертолеты на 1,2 млрд гривен для ГСЧС, еще 10,1 миллиарда хотят потратить на французские вертолеты Airbus для полиции. Об этом сообщает проект "Марлин", информирует портал epravda.com.ua.

"Также 75% авиационной техники, находящейся на оснащении ГСЧС Украины, эксплуатируется более 25 лет, выработала свой ресурс и нуждается в замене", - так обосновывают специалисты МВД потребность в новых вертолетах.

Параллельно МВД подготовило бюджетный запрос на 2020-2022 годы по программе "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты", в котором просит выделить 10,1 млрд гривен для выполнения обязательств по контракту между Airbus Helicopters SAS и государственным предприятием МВД "Хорив-Авиа".

По планам МВД, до 2022 года в Украине должно быть 55 французских вертолетов. Авиатехнику будут использовать для борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка, охраны правительственных зданий и противодействия чрезвычайным ситуациям.

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