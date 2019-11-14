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14 листопада 2019, четвер, 14:23 41 Документ
Силові структури 2019-11-14T14:23:01+02:00
Українські Новини
МВС попросило 11 мільярдів гривень на нові вертольоти до 2022 року, - ЗМІ

МВС попросило 11 мільярдів гривень на нові вертольоти до 2022 року, - ЗМІ

Airbus, Міністерство внутрішніх справ України, Нацполіція, Вертольоти, ДСНС України, Бюджетний запит

Міністерство внутрішніх справ підготувало бюджетний запит на 2020-2022 роки за програмою "Забезпечення сил цивільного захисту", в якому запропонувало закупити нові вертольоти на 1,2 млрд гривень для ДСНС, ще 10,1 мільярда хочуть витратити на французькі вертольоти Airbus для поліції. Про це повідомляє проект "Марлін", інформує портал epravda.com.ua .

Загалом за три наступні роки для рятувальників хочуть 6 гелікоптерів по 200 млн гривень кожен.

"Також 75% авіаційної техніки, що знаходиться на оснащенні ДСНС України, експлуатується більше 25 років, виробила свій ресурс і потребує заміни", - так обгрунтовують фахівці МВС потребу в нових вертольотах.

Паралельно МВС підготувало бюджетний запит на 2020-2022 роки за програмою "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту", у якому просить виділити 10,1 млрд гривень для виконання зобов’язань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та державним підприємством МВС "Хорів-Авіа".

За планами МВС, до 2022 року в Україні має бути 55 французьких гелікоптерів. Авіатехніку будуть використовувати для боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку, охорони урядових будівель та протидії надзвичайним ситуаціям.

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