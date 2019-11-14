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14 ноября 2019, четверг, 13:13 700
Экономика 2019-11-14T13:21:58+02:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из России наносит убытки украинским энергокомпаниям, - СМИ

Импорт электроэнергии из России наносит убытки украинским энергокомпаниям, - СМИ

Электроэнергия, Импорт, Укрэнерго, Всеволод Ковальчук, Юрий Недашковский, НАЭК

Из-за импорта электроэнергии из России украинские энергокомпании терпят убытки и их мощности ограничивают. Об этом заявили эксперты в комментариях телеканалу "Украина".

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский сообщил, что  растущий импорт электроэнергии из России заставил компанию пойти на балансирующий рынок, а это дополнительная финансовая нагрузка.
"На данный момент ситуация такова, что заявленные очень низкие цены на рынке "на сутки вперед". Мы вынуждены пойти на балансирующий рынок. Это для нас дополнительная финансовая нагрузка. Почему? Потому что эти средства мы получим только через месяц", – заявил Недашковский.
В свою очередь  медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная обращает внимание на то, что Россия стремится захватить украинский энергорынок и готова поставлять свою электроэнергию по демпинговым ценам. Таким образом, Кремль хочет подсадить Украину на энергетическую иглу. 
"То, что Россия будет демпинговать, у меня вообще не было ни минуты сомнения. Она будет даром поставлять, лишь бы занять рынок, а потом иметь возможность переключить рубильник: отключить и всё. Это угрожает энергетической безопасности страны", – считает Кошарная.
Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.
7 ноября руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на пресс-конференции признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.
Медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная ранее сообщала, что из-за роста импорта электроэнергии из России ограничили мощность энергоблока ХАЭС до 780 Мвт на неопределенное время.

Больше новостей о: Электроэнергия Импорт Укрэнерго Всеволод Ковальчук Юрий Недашковский НАЭК "Энергоатом" Игорь Коломойский Электрическая энергия Юнайтед Энерджи Украинский ядерный форум Ольга Кошарная

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