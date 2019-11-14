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14 ноября 2019, четверг, 11:52 490
Недвижимость 2019-11-14T12:15:02+02:00
Українські Новини
Госархстройинспекция дает "зеленый свет" модернизации и созданию новых учебных заведений

Госархстройинспекция дает "зеленый свет" модернизации и созданию новых учебных заведений

ГАСИ

Модернизация существующей сети учреждений образования, создание комфортных условий обучения для детей остается важной задачей государства и органов местной власти. Со своей стороны Госархстройинспекция настроена максимально способствовать реализации соответствующих проектов.

Как сообщает официальный сайт ГАСИ, об этом заявил и.о. Председателя ГАСИ Александр Строкач:

"На следующий год правительством поставлена ​​цель - строительство значительного количества новых детских садов и школ, должен решить вопрос с дефицитом учебных мест в населенных пунктах. Есть понимание, что ГАСИ должна стать партнером заказчиков строительства в данном вопросе, обеспечить их необходимым консультационным сопровождением, а также оперативно давать старт таким проектам. В то же время сегодня уделяется значительное внимание поддержанию в надлежащем состоянии уже имеющейся сети учебных заведений".

Так, начиная с октября Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины издан ряд разрешений на осуществление работ в учебных заведениях. В частности, выдано разрешение на проведение капитального ремонта в Ровенском учебно-воспитательном комплексе общеобразовательной школы специализированной спортивной школы № 26, где будут проведены мероприятия по утеплению. Также заказчик строительства получил разрешение на осуществление капитального ремонта внутреннего освещения с применением энергосберегающих технологий в Острожской общеобразовательной школе № 1, которая находится на площади Декабристов, 6а в г. Острог Ровенской области. Вместе с тем будет проведена реставрация части помещений и на третьем этаже Лубенской общеобразовательной школы № 10 в Полтавской области.

В Кировоградской области после выполнения ремонтно-реставрационных работ принято в эксплуатацию вестибюль и учебный корпус № 2 Кировоградского областного учебно-воспитательного комплекса (гимназия-интернат-школа искусств) в г. Александрия. По ул. Дубравы, 25. На объекте выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, которые заключались в демонтаже строительных конструкций учебного корпуса и перехода между корпусами № 1 и № 2 и строительство на их месте новых зданий. Усовершенствовали топливно-вытяжную вентиляцию помещений фойе и танцевальных классов, заменили оконные блоки. Проектом также предусмотрено и обеспечено требования по доступности объекта лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения.

По созданию условий беспрепятственной жизненной среды, Госархстройинспекцией также выдано разрешение на реставрацию с приспособлением к современным условиям использования части здания главного учебного корпуса Киевского национального университета имени Т. Шевченко, в частности здесь будет обустроена подъемная платформа для лиц с ограниченными возможностями.

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