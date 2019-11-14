подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины, – ЕБРР
14 ноября 2019, четверг, 11:41 964
Экономика 2019-11-14T11:41:53+02:00
Українські Новини
Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины, – ЕБРР

Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины, – ЕБРР

ЕБРР, зеленый тариф

Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа, инициированный главой Комитета ВР по энергетике, испортит репутацию Украины в глазах иностранных инвесторов. Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, пишет Обозреватель. 

"Это будут ужасные последствия. Прежде всего, он разрушит систему опционов, которая обеспечивает справедливость по отношению к инвестициям, но более важно другое – это испорченная репутация Украины как места для инвестиций, для иностранных инвесторов, а их у вас не так много", - заявил Патроне.

Он также акцентировал на том, что для решения проблем на рынке электроэнергии власть должна вести диалог с участниками рынка, а не использовать в качестве инструмента меры ретроспективного изменения законодательства.

"Диалог о решении проблемы на рынке электроэнергии должен быть, но должен быть очень конструктивным на добровольной основе, и власти не должны принимать никаких ретроспективных мер", - сказал Патроне.

Напомним, ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого" тарифа.

Больше новостей о: ЕБРР зеленый тариф

Архив
Новости
Импорт электроэнергии из России наносит убытки украинским энергокомпаниям, - СМИ 13:13
Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку 12:56
Суд продлил досудебное расследование по делу экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля 2020 12:50
Зеленский заявил, что задолженность по зарплате шахтерам погашена 12:44
Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве хотят переделать в под ТРЦ 12:29
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
больше новостей
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok