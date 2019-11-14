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14 листопада 2019, четвер, 11:41 352
Економіка 2019-11-14T11:44:43+02:00
Українські Новини
Ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України, – ЄБРР

Ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України, – ЄБРР

ЄБРР, Зелений тариф

Ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу, ініційований головою Комітету ВР з питань енергетики, зіпсує репутацію України в очах іноземних інвесторів. Про це заявив керівний директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, пише Обозреватель.

"Це будуть жахливі наслідки. Насамперед він зруйнує систему опціонів, що забезпечує справедливість стосовно інвестицій, але важливіше інше – зіпсована репутація України як місця для інвестицій, для іноземних інвесторів, а їх у вас не так багато", – заявив Патроне.

Він також акцентував на тому, що для налагодження ситуації на ринку електроенергії влада має спілкуватися з учасниками ринку, а не використовувати як інструмент заходи ретроспективної зміни законодавства.

"Діалог про вирішення проблеми на ринку електроенергії потрібен, але він мусить бути дуже конструктивним і на добровільній основі, а влада не має ухвалювати ніяких ретроспективних заходів", – вважає Патроне.

Нагадаємо, раніше посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад заявив, що для інвесторів стабільні умови для інвестицій – це фундаментальне питання, і вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу.

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