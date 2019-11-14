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14 ноября 2019, четверг, 11:29 977
Политика 2019-11-14T11:29:02+02:00
Українські Новини
Ни один крупный интернет-провайдер, аналогичный "Укртелекому", в развитых странах не работает под эгидой госуд

Ни один крупный интернет-провайдер, аналогичный "Укртелекому", в развитых странах не работает под эгидой государства, - СМИ

Приватизация, Реприватизация, Интернет-провайдеры, Укртелеком, Олег Устенко

В развитых странах ни один крупный интернет-провайдер, такой как "Укртелеком", не работает под эгидой государства. Возврат компании в госсобственность усложнит работу предприятия и поставит крест на его развитии. Об этом идет речь в материале Delo.ua "Правила жизни паутины: что будет, если государство отсудит "Укртелеком".

Delo напомнило, что государство намеревается отсудить у нынешнего собственника "Укртелеком" - одного из лидеров в отрасли, что негативно скажется на компании, которая уже через несколько месяцев после возврата в госсобственность может потерять свое место на рынке. 
"Возврат "Укртелекома" в собственность государства значительно усложнил бы работу предприятия. Во-первых, компанию в ее развитии на данный момент способен простимулировать только инвестиционный капитал — причем, в первую очередь, капитал свой, материнский. Никто "со стороны" не сможет столь эффективно и своевременно поддержать предприятие с его проблемными моментами и одновременно — с новыми интернет-продуктами, в которые постоянно нужны мощные финансовые вливания, исчисляемые сотнями миллионов долларов", - говорится в материале.
Кроме того, Delo обращает внимание, что в развитых странах крупные интернет-провайдеры, такие как "Укртелеком", не находятся в госсобственности.
"Любопытная и показательная деталь: ни один крупный интернет-провайдер в развитых странах не работает под эгидой государства — этот "союз" выглядит как нонсенс", - отмечается в материале.
По мнению автора материала, если "Укртелеком" будет реприватизирован, найти нового инвестора для него будет сложно, поскольку мало кто готов пойти на риск лишится своего актива через какое-то время.
"Окажись предприятие в руках государства, этот "новый старый" собственник уже вряд ли подыщет ему еще одного выгодного хозяина. Кто захочет покупать вновь перепроданное — а вдруг снова отберут?", - отмечает Delo. 
Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко заявил, что разговоры о возможной реприватизации "Укртелекома" отобьют у иностранных инвесторов интерес к Украине и сорвут планы правительства по привлечению иностранных инвестиций. А исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко подчеркнул, что не каждый инвестор придет в Украину, потому что не решена глобальная задача, связанная с правом собственности.

Больше новостей о: Приватизация Реприватизация Интернет-провайдеры Укртелеком Олег Устенко

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