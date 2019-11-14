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14 ноября 2019, четверг, 11:13 68
Жизнь 2019-11-14T11:14:13+02:00
Українські Новини
Disney+ убрал из своей библиотеки эпизод "Симпсонов" с Майклом Джексоном

Disney+ убрал из своей библиотеки эпизод "Симпсонов" с Майклом Джексоном

Майкл Джексон, Педофилия, Сериал Симпсоны
Симпсоны. Скриншот: YouTube/ Симпсоны ТВ
Симпсоны. Скриншот: YouTube/ Симпсоны ТВ

Стриминговый сервис Disney+ изъял из своей библиотеки эпизод мультсериала "Симпсоны" с Майклом Джексоном. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Holywood Reporter.

Эпизод Stark Raving Dad ("Абсолютно сумасшедший папа") вышел в 1991 году и открывал третий сезон мультсериала. В нем Гомер Симпсон ненадолго попадает в психиатрическую больницу, где встречает человека по имени Леон Комповски, утверждающего, что является Майклом Джексоном. Этого персонажа озвучил сам Джексон.

Теперь же в библиотеке сервиса третий сезон начинается сразу со второго эпизода под названием "Лиза едет в Вашингтон". Disney+ пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

Издание The Holywood Reporter напомнило, что в марте этого года указанный эпизод изъяли из трансляции по телевидению после выхода документального фильма "Покидая Неверлэнд", в котором Джексона обвинили в педофилии.


Как сообщали Українські Новини, обнародованы редкие кадры допроса легендарного Майкла Джексона по делу о педофилии. 

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