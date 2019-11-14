"Слуга народа" выступает против иностранных инвестиций в игорный бизнес, - нардеп

Несмотря на приглашение Владимира Зеленского инвестировать в Украину после легализации азартного бизнеса, депутаты "Слуги народа" лоббируют законопроект, запрещающий участие иностранцев в игорном рынке. Об инициативе рассказал народный депутат Тарас Тарасенко ("Слуга народа") во время круглого стола, организованного Украинским Институтом Будущего.

Депутат сообщил, что в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации игорного бизнеса - основной правительственный и семь альтернативных. Тарасенко, который является автором альтернативного законопроекта, призвал выработать единый законопроект "для создания эффективной системы игрового бизнеса в Украине".

Представитель "Слуги народа" предлагает запретить иностранцам и иностранным компаниям инвестировать в азартную отрасль после ее легализации.

"Хочу отметить, что альтернативным законопроектом предусмотрено, что в игорном бизнесе будут принимать участие только предприятия и другие резиденты Украины. Иностранцам не будет разрешено участвовать в игорном бизнесе на территории Украины", - подчеркнул автор законопроекта.

Напомним, что в августе 2019 президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Стамбуле анонсировал открытие казино в пятизвездочных отелях и пригласил иностранцев вместе развивать этот кластер.