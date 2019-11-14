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  • Кузьминки - об осени поминки: 14 ноября отмечают День чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
14 ноября 2019, четверг, 06:00 20
Lifestyle 2019-11-14T06:00:02+02:00
Українські Новини
Кузьминки - об осени поминки: 14 ноября отмечают День чудотворцев Космы и Дамиана Асийских

Кузьминки - об осени поминки: 14 ноября отмечают День чудотворцев Космы и Дамиана Асийских

Праздники, Народные приметы, День Кузьминок, Конец осени
Начало зимы.Иней. Фото: pixabay
Начало зимы.Иней. Фото: pixabay

Сегодня отмечают День святых чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. В народе этот день считают началом конца осени, и начинают подготовку к зиме. Українські Новини расскажут традиции и историю происхождения праздника.

Братья Косма и Дамиан или (Кузьма и Демьян) родились в Асии (часть Малой Азии) в четвертом веке и воспитывались их матерью Феодотией. Братья были воспитаны в христианской вере. Когда Дамиан и Косма повзрослели, их отдали на обучение медицинской науке. Господь наделил их даром исцеления, поэтому к ним приходили даже те больные, от которых отказывались другие врачи. Дамиан и Косма никогда не брали со своих больных плату, соблюдая заповедь Иисуса Христа: "Даром получили, даром давайте". За такую особенность святых в народе прозвали бессребрениками.

Традиции

В народе праздник прозвали Кузьминки. Его еще называют девичьим или куриным праздником. В древности девицы заклинали курьих богов Кузьму и Демьяна: "Кузьма и Демьян, идите жить к нам!".

Традиционно резали кур на угощенье, а священник святил курятники. В некоторых городах справляли курьи именины. Женщины собирались вокруг церквей с курами, а пожилые  после обедни служили молебны.

В сёлах женщины приходили с курами на боярский двор и с челобитьем подносили их своей боярыне на красное житьё. Боярыня отдаривала поселянок лентами на убрусник. Такие челобитные куры содержались в почёте: их кормили овсом и ячменём и никогда не убивали. Яйца, выносимые ими, считались целебными: ими кормили больных, страждущих желчною болезнью.

На праздники также приходили и парни, где могли выбрать себе невесту.

Также 14 ноября часто гуляли последние свадьбы в текущем году. Считалось, что после этого дня свадебный сезон завершается.

В этот день девушки, желающие выйти замуж, пели:

Матушка, Кузьма-Демьяна!

Скуй нам свадьбу

Крепко-накрепко,

До седой головушки,

До долгой бородушки!

Кузьма Демьян

По сеням ходила,

Гвозди собирала,

Свадьбу ковала!

Приметы

Выпадет снег – к весеннему потопу;

Если на Кузьминки осенняя листва все еще не облетела  с деревьев, то зима будет суровой, а урожай плохим;

Кузьминки – об осени поминки;

Ранее Українські Новини рассказали о приметах и значении дня осеннего равноденствия.

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