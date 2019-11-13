Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу

Большая часть внефракционных депутатов, поддержавших "Слугу народа" в голосовании за земельную реформу, относятся к так называемому "крылу Рината Ахметова". К такому выводу приходишь, проанализировав результаты поименного голосования за законопроект N 2178-10, принятый сегодня за основу ВР.

В ходе голосования кроме "Слуги народа" не поддержал ни один из депутатов других парламентских фракций, зато было получено сразу 13 голосов внефракционных депутатов, куда входят и представители олигарха.

Так, за законопроект проголосовали в том числе экс-директор по развитию ахметовского Меткомбината им. Ильича Сергей Магера, экс-сотрудница компании ДТЭК Виктория Гриб, бывший директор входящего в империю Ахметова крупнейшего в Европе Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, а также близкий к семье Вилкулов Дмитрий Шпенов.

Во время голосования "воздержался" партнер Ахметова по бизнесу Вадим Новинский. Но он уже давно внутри команды Ахметова ведет себя автономно и высказывается в пользу отдельного политического будущего.

По мнению ряда СМИ, Ахметов сейчас сблизился с Банковой. Его медиа группе дано указание не критиковать Зеленского, но при этом постоянно атаковать Коломойского и его людей. О сближении Ахметова и Зеленского говорит и недавнее появление на обложке украинского Vogue, который издает Ахметов, первой леди Елены Зеленской.