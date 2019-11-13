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13 ноября 2019, среда, 20:03 373
Верховная Рада и партии 2019-11-13T20:09:33+02:00
Українські Новини
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу

Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу

Верховная Рада, Рынок земли, Владимир Зеленский, Ахметов Ринат, Коломойский

Большая часть внефракционных депутатов, поддержавших "Слугу народа" в голосовании за земельную реформу, относятся к так называемому "крылу Рината Ахметова". К такому выводу приходишь, проанализировав результаты поименного голосования за законопроект N 2178-10, принятый сегодня за основу ВР.

В ходе голосования кроме "Слуги народа" не поддержал ни один из депутатов других парламентских фракций, зато было получено сразу 13 голосов внефракционных депутатов, куда входят и представители олигарха.

Так, за законопроект проголосовали в том числе экс-директор по развитию ахметовского Меткомбината им. Ильича Сергей Магера, экс-сотрудница компании ДТЭК Виктория Гриб, бывший директор входящего в империю Ахметова крупнейшего в Европе Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, а также близкий к семье Вилкулов Дмитрий Шпенов. 

Во время голосования "воздержался" партнер Ахметова по бизнесу Вадим Новинский. Но он уже давно внутри команды Ахметова ведет себя автономно и высказывается в пользу отдельного политического будущего.

По мнению ряда СМИ, Ахметов сейчас сблизился с Банковой. Его медиа группе дано указание не критиковать Зеленского, но при этом постоянно атаковать Коломойского и его людей. О сближении Ахметова и Зеленского говорит и недавнее появление на обложке украинского Vogue, который издает Ахметов, первой леди Елены Зеленской.

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