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13 ноября 2019, среда, 19:27 779
Азия 2019-11-13T19:29:06+02:00
Українські Новини
Черная смерть вернулась: в Китае зафиксировали вспышку чумы

Черная смерть вернулась: в Китае зафиксировали вспышку чумы

Китай, Пекин, ВОЗ, Чума, Пневмания
Чума. Чумной доктор. Фото: pexels
Чума. Чумной доктор. Фото: pexels

В Пекине, Китай, зафиксировали вспышку чумы легочной формы. Это второй раз, когда та же самая болезнь, которая вызвала Черную смерть, одну из самых смертоносных пандемий в истории человечества, была обнаружена в регионе, сообщает CNN.

Отмечается, что заразились два пациента из автономного региона на севере Китая — Внутренней Монголии.

Они находятся в больнице и им оказывается необходимая медицинская помощь. Власти города принимают меры по недопущению распространения этой опасной болезни и избежания перерастания ее в эпидемию.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что за 2010-2015 годы в мире было зарегистрировано 3248 случаев чумы и 584 смертей от нее.

Чума, вызываемая бактериями и передаваемая через укусы блох и зараженных животных, может развиваться в трех различных формах. Бубонная чума вызывает опухание лимфатических узлов, в то время как септическая чума заражает кровь, а легочная чума поражает легкие.

В средние века вспышки чумы опустошили Европу, унеся жизни около 50 миллионов человек.

Вызвав около 50 000 случаев заболевания среди людей в течение последних 20 лет, чума в настоящее время классифицируется ВОЗ как вновь возникающее заболевание.

Как сообщали Українські Новини, ученые смогли доказать, что Россия оказалась местом рождения средневековой чумы.

Напомним, в 2017 году на Мадагаскаре бушевала легочная чума, количество зараженных которой превысило 2000. По этой причине МИД не рекомендовало украицам ехать на остров.

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