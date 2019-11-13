В аристократическом дворце Потоцких сняли пикантную рекламу женского белья

Украинский бренд женского белья Zhilyova Lingerie отснял рекламный ролик в "голубом зале" львовского Дворца Потоцких, где модель в нижнем белье танцевала на запретном столе в бывшей столовой польских шляхтичей. Об этом передает ZAXID.NET. В частности, в самом танце модели власти Львова не увидели ничего запретного. Возмущения и критику вызвало то, что бренд нарушил один из пунктов официального договора, заключенного с администрацией Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого, которой принадлежит здание. А именно, танец на столе. Отмечается, что в договоре прописывалось о запрете использования музейных экспонатов. "Съемки проходили в присутствии нашего смотрителя-мужчины, поэтому когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она вылезла на стол", - сказал гендиректор галереи Тарас Возняк. Помощник гендиректора галереи Василий Мицко сказал, что здание уже много лет сдает помещения в аренду. Конкретно за эти съемки брэнд платил 3,2 тыс. грн в час. Он добавил, что это максимальная стоимость, определенная Министерством культуры. Тизер ролика был опубликован в Instagram брэнда еще 4 ноября. По состоянию на сегодня его посмотрели свыше 110 тысяч человек. Переглянути цей допис в Instagram Ты произведение искусства❤️ Тизер коллекции Zhilyova lingerie SS 2020 #zhilyovalingerie #newcollection2020 #женскоебельекиев #womanstylefashion #loveandbeauty #длядевушекиженщин Допис, поширений Unique Lingerie (@zhilyova_lingerie) 7 Лис 2019 р. о 11:52 PST Как сообщали Українські Новини, ранее одесский админсуд оштрафовал сеть магазинов гаджетов "Цитрус" за дискриминацию женщин в рекламе. Также всемирно известный бренд спортивной одежды Puma снял новый рекламный ролик в Киеве.