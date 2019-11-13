В аристократическом дворце Потоцких сняли пикантную рекламу женского белья

Украинский бренд женского белья Zhilyova Lingerie отснял рекламный ролик в "голубом зале" львовского Дворца Потоцких, где модель в нижнем белье танцевала на запретном столе в бывшей столовой польских шляхтичей. Об этом передает ZAXID.NET.

В частности, в самом танце модели власти Львова не увидели ничего запретного. Возмущения и критику вызвало то, что бренд нарушил один из пунктов официального договора, заключенного с администрацией Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого, которой принадлежит здание. А именно, танец на столе. Отмечается, что в договоре прописывалось о запрете использования музейных экспонатов.

"Съемки проходили в присутствии нашего смотрителя-мужчины, поэтому когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она вылезла на стол", - сказал гендиректор галереи Тарас Возняк.

Помощник гендиректора галереи Василий Мицко сказал, что здание уже много лет сдает помещения в аренду. Конкретно за эти съемки брэнд платил 3,2 тыс. грн в час. Он добавил, что это максимальная стоимость, определенная Министерством культуры.

Тизер ролика был опубликован в Instagram брэнда еще 4 ноября. По состоянию на сегодня его посмотрели свыше 110 тысяч человек.

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