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13 ноября 2019, среда, 17:46 191
Общество 2019-11-13T17:48:50+02:00
Українські Новини
В аристократическом дворце Потоцких сняли пикантную рекламу женского белья

В аристократическом дворце Потоцких сняли пикантную рекламу женского белья

Львов, Нижнее белье, Дворец Потоцких
Во дворце Потоцких сняли пикантную рекламу нижнего белья. Скриншот: instagram/ zhilyova_lingerie
Во дворце Потоцких сняли пикантную рекламу нижнего белья. Скриншот: instagram/ zhilyova_lingerie

Украинский бренд женского белья Zhilyova Lingerie отснял рекламный ролик в "голубом зале" львовского Дворца Потоцких, где модель в нижнем белье танцевала на запретном столе в бывшей столовой польских шляхтичей. Об этом передает ZAXID.NET.

В частности, в самом танце модели власти Львова не увидели ничего запретного. Возмущения и критику вызвало то, что бренд нарушил один из пунктов официального договора, заключенного с администрацией Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого, которой принадлежит здание. А именно, танец на столе. Отмечается, что в договоре прописывалось о запрете использования музейных экспонатов.

"Съемки проходили в присутствии нашего смотрителя-мужчины, поэтому когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она вылезла на стол", - сказал гендиректор галереи Тарас Возняк.

Помощник гендиректора галереи Василий Мицко сказал, что здание уже много лет сдает помещения в аренду. Конкретно за эти съемки брэнд платил 3,2 тыс. грн в час. Он добавил, что это максимальная стоимость, определенная Министерством культуры.

Тизер ролика был опубликован в Instagram брэнда еще 4 ноября. По состоянию на сегодня его посмотрели свыше 110 тысяч человек.

 

 
 
 
 
 
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Ты произведение искусства❤️ Тизер коллекции Zhilyova lingerie SS 2020 #zhilyovalingerie #newcollection2020 #женскоебельекиев #womanstylefashion #loveandbeauty #длядевушекиженщин

Допис, поширений Unique Lingerie (@zhilyova_lingerie)

Как сообщали Українські Новини, ранее одесский админсуд оштрафовал сеть магазинов гаджетов "Цитрус" за дискриминацию женщин в рекламе.

Также всемирно известный бренд спортивной одежды Puma снял новый рекламный ролик в Киеве.

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