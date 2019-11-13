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13 ноября 2019, среда, 16:40 717
Бизнес 2019-11-13T16:43:30+02:00
Українські Новини
Легализация рынка азартных игр: казино только при отелях и полный запрет внешней рекламы, – СМИ

Легализация рынка азартных игр: казино только при отелях и полный запрет внешней рекламы, – СМИ

Гостиница, Азартные игры, Игровые автоматы, Казино, Законопроект №2285, Онлайн-казино
Азартные игры (иллюстрация). Фото: 24tv.ua
Азартные игры (иллюстрация). Фото: 24tv.ua

В тексте законопроекта №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", представленным правительством и зарегистрированном в Верховной Раде Украины в октябре текущего года, говорится, что в случае легализации игорного бизнеса в Украине, казино и залы игровых автоматов можно будет размещать только при гостиницах.

Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua.

Так, согласно проекту закона, для казино предусмотрено всего 20 лицензий, они могут работать только в 5-звездочных заведениях. При этом в Киеве не получится открыть казино в гостинице менее чем на 200 номеров, в другом городе - менее чем на 150.

Залы игровых автоматов разрешат размещать в гостиницах от "3 звезд", но с такой же жесткой привязкой к количеству номеров, а также к их площади - как минимум 150 кв. метров для городов с населением меньше полумиллиона людей и 300 кв. метров - для больших городов.

"Всего предусматривается 160 лицензий для игровых автоматов, каждая из которых позволяет установить по 250 устройств, то есть 40 тыс. игровых автоматов по всей Украине. Это примерно в 5 раз меньше, чем существует сегодня", - отмечается в статье.

Что касается букмекерских пунктов, то по всей Украине предусмотрено открытие 800 пунктов. Причем одна лицензия позволит открыть всего 10 таких пунктов. Это возможно только после получения общей лицензии на букмекерство и онлайн-казино, а их предусмотрено всего лишь 10. Для сравнения – в данный момент по разным подсчетам в Украине действует от 2 до 4 тыс. букмекерских пунктов.

Еще одна ключевая особенность законопроекта – полный запрет на наружную рекламу - организаторам оставлено только право размещать вывески заведений, но с жесткими ограничениями. К примеру, в них запрещено использовать слова "казино", "игровые автоматы" и "ставки". За нарушение этой нормы предусмотрен внушительный штраф в размере 2 млн гривен.

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