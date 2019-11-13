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13 ноября 2019, среда, 15:20 447
Жизнь 2019-11-13T15:22:01+02:00
Українські Новини
Ученые обнаружили связь между загрязненным воздухом и возникновением рака мозга

Ученые обнаружили связь между загрязненным воздухом и возникновением рака мозга

Ученые, Исследования, загрязнение воздуха, Рак мозга
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay

Ученые впервые обнаружили связь между загрязнением воздуха и возникновением рака головного мозга. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на The Guardian.

Так, сообщается, что ультратонкие частицы, которые образуются в результате сжигания топлива, особенно дизельного, попадают в организм человека, перенося канцерогенные химические вещества.

По подсчетам ученых, загрязнение воздуха приводит к одному дополнительному случаю возникновения рака мозга на каждые 100 тыс. человек.

В ходе исследования Университета МакГила были проанализированы медицинские карты 1,9 млн взрослых канадцев в период с 1991 по 2016 год. Профессор университета Скотт Вайшенталь сообщил, что корреляция между раком мозга и загрязнением оказалась "удивительно последовательной", но поскольку это первое исследование, важно, чтобы другие исследования подтвердили его.

Исследование показало, что увеличение загрязнения окружающей среды на 10 тыс. наночастиц на кубический сантиметр в год — это приблизительная разница между тихими и оживленными улицами города — повысило риск развития рака мозга более чем на 10%.

Уровни загрязнения в исследованных городах - Торонто и Монреале - варьировались от 6 тыс. частиц/куб.см до 97 тыс./куб.см. Вайшенталь заявил, что люди, живущие на территории с загрязнением 50 тыс. наночастиц/куб. см, имеют на 50% более высокий риск развития рака мозга, чем люди, живущие с 15 тыс./куб. см.


Напомним, ранее ученые нашли новое лекарство от рака по принципу троянского коня. 

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