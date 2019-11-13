Рынок земли. Шахов назвал нардепов "детьми со спичками"

Команда Шахова против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме - этот вопрос должен быть решен без референдумов. Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат Сергей Шахов, сообщил телевизионный канал "Рада". По его словам, иностранцы не должны быть допущены к рынку украинского земля без референдумов. "Мы выступаем против поспешного открытия рынка земли и против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме - будь то лично, то в виде предприятия, зарегистрированного в Украине. Этот вопрос должен быть решен без референдумов", - подчеркнул Шахов . https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0Kcp4GMuCpk" frameborder="0" allowfullscreen> По его словам, депутаты в политическом смысле детьми со спичками. "Сегодня я вижу в этом зале - в политическом смысле - детей, которым дали спички, которые хотят сжечь нашу землю. Будьте взрослыми! С холодной головой принимайте решение", - призвал Шахов депутатов. По его словам, "нет - продаже земли" сказали люди в разных регионах страны. Он отметил, референдум относительно земли следует проводить только при готовности государства и граждан. Также он напомнил, что согласно социологическим опросам, 2\/3 граждан Украины поддерживают идею вынесения вопроса отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли на всеукраинский референдум. "При этом 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме, проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения", - подчеркнул Шахов. Команда Шахова, отметил нардеп, поддерживает требования протестующих против поспешного открытия рынка земли.