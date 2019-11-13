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13 ноября 2019, среда, 14:02 1279
Верховная Рада и партии 2019-11-13T14:09:35+02:00
Українські Новини
Рынок земли. Шахов назвал нардепов "детьми со спичками"

Рынок земли. Шахов назвал нардепов "детьми со спичками"

Земельная реформа, Продажа земли, Сергей Шахов, Верховная Рада Украины
Сергей Шахов. Фото: пресс-служба
Сергей Шахов. Фото: пресс-служба

Команда Шахова против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме - этот вопрос должен быть решен без референдумов.

Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат Сергей Шахов, сообщил телевизионный канал "Рада".

По его словам, иностранцы не должны быть допущены к рынку украинского земля без референдумов.

"Мы выступаем против поспешного открытия рынка земли и против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме - будь то лично, то в виде предприятия, зарегистрированного в Украине. Этот вопрос должен быть решен без референдумов", - подчеркнул Шахов .

По его словам, депутаты в политическом смысле детьми со спичками.

"Сегодня я вижу в этом зале - в политическом смысле - детей, которым дали спички, которые хотят сжечь нашу землю. Будьте взрослыми! С холодной головой принимайте решение", - призвал Шахов депутатов.

По его словам, "нет - продаже земли" сказали люди в разных регионах страны. Он отметил, референдум относительно земли следует проводить только при готовности государства и граждан.

Также он напомнил, что согласно социологическим опросам, 2/3 граждан Украины поддерживают идею вынесения вопроса отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли на всеукраинский референдум.

"При этом 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме, проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения", - подчеркнул Шахов.

Команда Шахова, отметил нардеп, поддерживает требования протестующих против поспешного открытия рынка земли.

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