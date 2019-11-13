подписаться на рассылку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
13 ноября 2019, среда, 13:16 767
Интернет и IT 2019-11-13T13:21:04+02:00
Українські Новини
Попытка национализации "Укртелекома" приведет к снижению инвестпривлекательности Украины, – Кущ

Попытка национализации "Укртелекома" приведет к снижению инвестпривлекательности Украины, – Кущ

Инвестиции, Реприватизация, Укртелеком, Алексей Кущ, Growford Institute
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Эксперт Growford Institute Алексей Кущ заявил, что новая власть рекордными темпами снижает инвестиционную привлекательность Украины, в частности заявлениями о возможной реприватизации "Укртелекома".

Об этом он сообщил в комментарии телевизионному каналу "112 Украина".

"Криворожсталь" и доначисление ей налогов, попытка национализации "Укртелекома" через суд, скандал вокруг табачной отрасли, принадлежащей иностранным компаниям, теперь еще и "Райффайзен Банк Аваль Украина". Четыре крупных скандала всего за несколько месяцев - это, можно сказать, рекорд по потере инвестиционной привлекательности нашей страной", - сказал Кущ.

Он обратил внимание, что происходит это на фоне задекларированного властью курса на максимальное привлечение иностранных инвестиций в Украину – правительство заявило о намерении привлечь 50 млрд долларов за 5 лет. Но на практике действия власти лишь отпугивают инвесторов.

"Это при том, что властью прямо было обещано повышение иностранных инвестиций в страну, и ожидания этого у общества были. На деле же происходит, скорее, обратный процесс", - подчеркнул Кущ.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Политолог Владимир Фесенко ранее высказал мнение, что разговоры о возможной реприватизации "Укртелекома" отобьют у иностранных инвесторов интерес к Украине и сорвут планы правительства по привлечению инвестиций.

Больше новостей о: Инвестиции Реприватизация Укртелеком Алексей Кущ Growford Institute

Архив
Новости
В лагере Артек в оккупированном Крыму погибла девочка 14:00
В Одессе подросток распылил в классе газовый балончик и его родителям придется платить штраф 13:31
Видеоблогера Шария разыскивают по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении 13:26
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Попытка национализации "Укртелекома" приведет к снижению инвестпривлекательности Украины, – Кущ 13:16
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Зеленский назначил полтавским губернатором Синегубова 14:00
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
больше новостей
НАБУ откроет дело против Грицака по факту шпионажа и госизмены 14:05
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok