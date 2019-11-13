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  • Законопроект 2233 отменяет енергореформу и нарушает обязательства Украины по евроинтеграции, - депутат
13 ноября 2019, среда, 11:57 677
Экономика 2019-11-13T11:57:02+02:00
Українські Новини
Законопроект 2233 отменяет енергореформу и нарушает обязательства Украины по евроинтеграции, - депутат

Законопроект 2233 отменяет енергореформу и нарушает обязательства Украины по евроинтеграции, - депутат

Энергетика, Электроэнергия, Законопроект, Верховная Рада Украины, Михаил Бондарь, Адриан Прокип

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь на брифинге в Верховной Раде, комментируя принятие законопроекта в первом чтении.

"Фактически закон 2233 отменяет механизм реформирования рынка энергетической энергии. Производители электрической энергии ограничиваются в своем праве выбирать сегменты рынка для продажи электрической энергии, а именно к 1.07.2023 года регулятор будет иметь право заставлять производителей электрической энергии продавать электроэнергию на рынке "на сутки вперед". Фактически возрождается не либерализованная система старого рынка путем закрепления права регулятора к 1.07.2023 года устанавливать предельные ограничения цен на конкурентных сегментах рынка: рынка "на сутки вперед", во внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Таким образом, законопроект 2233 нарушает обязательства Украины по договорам об учреждении энергетического сообщества и соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования энергетической отрасли", - заявил Бондарь.

Депутат также напомнил, что в соответствии с планом мероприятий по синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой стран ЕС, с 2022 должен состояться переход нашей энергосистемы на автономную работу. И принятие законопроекту 2233 фактически остановит этот процесс.

"Законопроект 2233 делает невозможным энергетическое объединение с зоной Европы. Он помешает приходу в Украину международных игроков, идет в разрез с международно-правовыми обязательствами Украины в сфере европейской интеграции", - подчеркнул Бондарь.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон" О рынке электроэнергии "(№2233). Ранее Американская торговая палата в Украине призвала депутатов снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип заявил, что вмешательство государства в регулирование цен на оптовом рынке электрической энергии станет плохим сигналом для инвесторов. А также отметил, что нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии, которая станет негативным сигналом для инвесторов.

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