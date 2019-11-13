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13 ноября 2019, среда, 11:25 428
Верховная Рада и партии 2019-11-13T13:45:03+02:00
Українські Новини
Бойко обвинил "Слуг народа" в оккупации трибуны Рады

Бойко обвинил "Слуг народа" в оккупации трибуны Рады

Рынок земли, Земля, Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий

"Сегодняшние действия "Слуг народа" в парламенте демонстрируют только одно - страх перед гневом народа". Об этом сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады,  комментируя  утреннее блокирование трибуны депутатами от фракции "Слуга народа", информирует портал zagittya.com.ua.

"Сегодня тот обман украинского народа, который планируется со стороны так называемых слуг народа, — это закономерное нарушение всех их предвыборных обещаний, в которых они рассказывали избирателям о благоденствии, которое наступит в стране", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Но, как подчеркнул Юрий Бойко, сегодня все видят обман со стороны монобольшинства.

 "То, что они таким способом — оккупировав трибуну Верховной Рады — пытаются отгородиться от людей и не дать выступить другим депутатам, еще раз показывает, насколько они боятся народного гнева. Но, чтобы они не делали, мы не дадим им принять этот закон (об открытии рынка сельхоземель,- ред.), этого не даст сделать народ Украины", - подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, Оппозиционная платформа - За життя  настаивает на моратории на продажу земли до проведения всеукраинского референдума. Оппозиционеры считают, что вся государственная сельхозземля должна быть разделена между теми людьми, которые не получили земельные паи во время первичной распаевки, составлен полный Земельный кадастр, обеспечена юридическая защита тех, кто работает на земле.  По всей Украине проходят акции протеста против открытия рынка земли. Второй день тысячи аграриев собираются у стен Верховной Рады, чтобы не допустить распродажи украинской земли.

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