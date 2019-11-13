Под НБУ сотни протестующих требуют отставки Смолия, - СМИ

Бессрочная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ" началась 13 ноября у Национального банка Украины. Ее инициатор - ОО "Стоп коррупции". Активисты требуют, чтобы руководителей Нацбанка в лице Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову привлекли к ответственности за коррупционные схемы, пишет информационный портал СтопКор.

По данным издания, с утра под стенами НБУ собрались сотни митингующих. Среди лозунгов: "Смолий, не грабь народ", "Очистить преступное руководство НБУ", "Банковская система НБУ - экономический геноцид украинцев".

Участники акции утверждают: люди устали от безнаказанности в НБУ. А еще их возмущает то, что громкие задержания, как правило, заканчиваются "пшиком".

Как сообщал ранее "СтопКор", 30 октября правоохранители задержали главного специалиста Нацбанка Евгения Пискотина за взятку в 50 тыс долларов. Главного юриста операционного управления НБУ также недавно поймали "на горячем": требовала 30 тыс долларов.

Также в СтопКоре утверждают, что начало акции протеста не обошлось без инцидентов: полицейские порвали и свернули палатку протестующих, не постеснявшись бросить на мостовую пожилого мужчину.