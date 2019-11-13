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  • Під НБУ сотні протестувальників вимагають відставки Смолія, - ЗМІ
13 листопада 2019, середа, 10:57 293
Політика 2019-11-13T11:04:11+02:00
Українські Новини
Під НБУ сотні протестувальників вимагають відставки Смолія, - ЗМІ

Під НБУ сотні протестувальників вимагають відставки Смолія, - ЗМІ

Фото СтопКор
Фото СтопКор

Безстрокова акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ" почалася 13 листопада біля Національного банку України. Її ініціатор – ГО "Стоп корупції". Активісти вимагають, щоби керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової притягли до відповідальності за корупційні схеми, пише інформаційний портал СтопКор.

За даними видання, вранці під стінами НБУ зібралися сотні  мітингарів. Серед гасел: "Смолій, не грабуй народ", "Очистити злочинне керівництво НБУ", "Банківська система НБУ – економічний геноцид українців".

Учасники акції стверджують: люди втомилися від безкарності в НБУ. А ще їх обурює те, що гучні затримання, як правило, закінчуються "пшиком".

Як повідомляв раніше "СтопКор", 30 жовтня правоохоронці затримали головного спеціаліста Нацбанку Євгена Піскотіна за хабар у 50 тисяч доларів. Головного юриста операційного управління НБУ також недавно спіймали "на гарячому": вимагала 30 тисяч доларів.

Також у СтопКорі стверджують, що початок акції протесту не обійшовся без інцидентів: поліцейські порвали та згорнули намет протестувальників, не посоромившись кинути на брук старенького дідуся.

 

 

 
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