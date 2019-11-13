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  • В Украине есть 12 теневых способов обхода моратория на продажу земли, – замминистра экономики
13 ноября 2019, среда, 10:29 704
Политика 2019-11-13T10:29:02+02:00
Українські Новини
В Украине есть 12 теневых способов обхода моратория на продажу земли, – замминистра экономики

В Украине есть 12 теневых способов обхода моратория на продажу земли, – замминистра экономики

Рынок земли, Тарас Высоцкий

В Украине сформировался теневой рынок земли сельскохозяйственного назначения, на котором участки фактически продаются, несмотря на мораторий.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире Радио НВ.

"Теневой рынок существует. И один из постулатов земельной реформы – этот рынок легализовать. Мы видим, что по таким схемам уже отчуждено около 1,5 млн га земель через договоры аренды, наследство, мену – всего вообще 12 юридических механизмов обхода моратория", - сказал он.

По словам замминистра, при таких схемах фермеры-арендаторы находятся под угрозой, так как землевладелец может заключить параллельный договор аренды или мены с третьим лицом. Мошенникам несложно уговорить владельцев земельных паев на сделку, особенно если речь идет о малообеспеченных сельских пенсионерах. В то же время, в случае снятия моратория действующие арендаторы получат право приоритетного выкупа участка у его хозяина.

"Существующая ситуация порождает рейдерство. Фермеры приходят собирать урождай, а земля уже не у них. Вы же не пойдете судиться с 80-летней бабушкой. А если пойдете, результат будет очевидным", - объяснил Высоцкий.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада намерена рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов о земельной реформе, которая должна запустить свободную продажу сельскохозяйственных земель в Украине с 1 октября 2020 года. Эта реформа была одним из пунктов программы партии "Слуга Народа", победившей на досрочных парламентских выборах летом 2019 года.

Против реформы выступили парламентские фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также "Радикальная партия" Олега Ляшко, не прошедшая в Верховную Раду.

По прогнозам Кабинета министров, рынок земли принесет Украине более 7 млрд грн в год, даст территориальным общинам средства на развитие, а также защитит фермеров от рейдерских атак.

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