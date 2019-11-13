Платформа Бойко требует от ГБР начать расследование незаконной слежки за оппозиционными депутатами со стороны СБУ

"Оппозиционная платформа – За життя" обратилась к директору Государственного бюро расследований Р. Трубе с заявлением о совершении руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины преступления, которое заключается в проведении в отношении депутатов от нашей партии незаконной оперативно-розыскной деятельности СБУ, осуществляемой в нарушение Конституции Украины и действующего законодательства, информирует портал zagittya.com.ua.

Партия требует от директора ГБР возбудить уголовное дело по опубликованной в СМИ информации о том, что департамент "К" СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы – За життя": Медведчуке В.В., Шуфриче Н.И., Козаке Т.Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю.И., Колтуновиче А.С., Волошине О.А., Дубовом Р.М., Дунаеве С.В., Столаре В.М., Абрамовиче И.О., Приходько Н.И., Пономареве А.С., которые не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Следовательно, осуществление в отношении их каких-либо оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки уголовных преступлений.

Заявляем, что это – очередной этап политического преследования нашей партии, продолжение политики расправы над инакомыслящими. Требуем внести в ЕРДР сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 182, 344, 356, 365, 170, частью первой статьи 371 УК Украины.