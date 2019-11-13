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13 листопада 2019, середа, 09:22 20
Силові структури 2019-11-13T11:45:03+02:00
Українські Новини
ГПУ підготувала підозру Шарію

ГПУ підготувала підозру Шарію

Генеральна прокуратура України, Анатолій Шарій

Генпрокуратура підготувала підозру Анатолію Шарію. Про це він повідомив в ефірі каналу 112 Україна, інформує портал sharij.net.

Підозра виписана у справі, в рамках якої Шарій знаходився в розшуку в Україні з 2011 року. Навесні цього року суд постановив відправити справу на дорозслідування і зняти Шарія з розшуку.

Дорозслідування провела поліція. Вона опитала свідків, свідчення яких спростували початкові звинувачення на адресу Шарія. Потерпілий у справі заявив про відсутність претензій до Шарія і попросив більше його не турбувати.

Після цього, за інформацією Шарія, генпрокурор Руслан Рябошапка доручив зайнятися цією справою прокурору Києва.

"І цю справу не реанімують, ні! Виписують нову підозру. У справі є свідчення, які говорять, що не відбулося нічого. Не було нанесено шкоди, що не було порушено громадський порядок. Слідство у цій справі проведено, але прокуратура оголошує мені нову підозру по тій же самій статті, по тій же самій справі, в якій немає нічого", - розповів Шарій.

Також він повідомив, що в кінці вересня контррозвідка СБУ внесла в свою базу головного редактора Шарій.нет Ольгу Шарій. У разі, якщо вона прилетить в Україну, її зобов'язані затримати і допитати в СБУ.

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