В Китае из-за ненависти к обществу, мужчина атаковал детей в детском саду едким веществом:пострадал 51 ребенок

11 ноября в городе Кайюань, в одном из дошкольных учреждений 23-летний мужчина распылил химическое вещество на детей, в результате чего, пострадал 51 ребенок и трое сотрудников учреждения. Об этом передает CNN.

По данным правоохранителей, мужчина пробрался в детский сад и распылил там каустическую соду (гидроксид натрия). Химвещество попало на тела детей и воспитателей.

Местная полиция задержала 23-летнего подозреваемого за час.

На данный момент все пострадавшие находятся под контролем медиков. Врачи заявили, что 48 пострадавших получили ожоги средней тяжести, а двое людей пострадали серьезнее.

Полиция уже расспросила подозреваемого о мотивах его поступка. Мужчина ответил, что пошел на такой шаг из-за ненависти к обществу. По его мнению, такое отношение к людям у него из-за: неправильного материнского воспитания, сложные семейные отношения и проблемы на работе.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Сумской области пожилой педофил год развращал несовершеннолетних мальчиков.

Также из-за педофилов YouTube заявлял о намерении отключить комментарии для видео, на которых есть дети.