Нардеп от "Слуги народа" подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, ранее являвшийся экспертом Ассоциации международного права, еще в 2017 году подтвердил факт оказания давления бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на Президента Украины Петра Порошенко с целью увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Кирилл Сазонов, опубликовав копии документов.

По словам Сазонова, в 2017 году украинское подразделение Ассоциации международного права по запросу адвокатского бюро, защищавшего Шокина, подготовило научно-правовой вывод о факте давлении Байдена на Президента Украины с целью увольнения Шокина. В нем эксперт, а сегодня это депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, признал давление Байдена на Президента страны для увольнения Шокина и вмешательство во внутренние дела Украины.

"Заявление вице-президента США Джозефа Байдена относительно необходимости увольнения с должности Генерального прокурора Украины Шокина как условия предоставления Украине соответствующей финансовой (экономической) помощи, можно рассматривать как осуществление давления на Президента Украины, а значит это давление можно квалифицировать как акт вмешательства во внутренние дела Украины со стороны иностранного государства, что является нарушением одного из принципов международного права", – говорится в опубликованном документе.

"Как причудливо тасуется колода. Интересно, что скажет Мережко сегодня относительно своего вывода двухлетней давности? Думаю, как юрист-профессионал он от него не откажется", – резюмировал Сазонов.

Как сообщалось ранее, 28 октября Шевченковский районный суд г. Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в заявлении бывшего генпрокурора Шокина относительно незаконного сбора и передачи его личных данных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

16 октября ГБР зарегистрировало заявление Шокина о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также "сливе" персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

По мнению Шокина, НАБУ незаконно получило в Государственной миграционной службе его личную карточку, а также незаконно передала ее посольству США. Данный "слив", по мнению бывшего генпрокурора, был осуществлен для оказания давления на него со стороны бывшего вице-президента США Байдена.