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12 ноября 2019, вторник, 18:41 587 Документ
Верховная Рада и партии 2019-11-12T18:42:00+02:00
Українські Новини
Нардеп от "Слуги народа" подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина

Нардеп от "Слуги народа" подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина

США, Виктор Шокин, Джозеф Байден, Слуга народа, Кирилл Сазонов, Петр Порошенко, Александр Мережко
Кирилл Сазонов. Фото: ukrlife.tv
Кирилл Сазонов. Фото: ukrlife.tv

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, ранее являвшийся экспертом Ассоциации международного права, еще в 2017 году подтвердил факт оказания давления бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на Президента Украины Петра Порошенко с целью увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Кирилл Сазонов, опубликовав копии документов.

По словам Сазонова, в 2017 году украинское подразделение Ассоциации международного права по запросу адвокатского бюро, защищавшего Шокина, подготовило научно-правовой вывод о факте давлении Байдена на Президента Украины с целью увольнения Шокина. В нем эксперт, а сегодня это депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, признал давление Байдена на Президента страны для увольнения Шокина и вмешательство во внутренние дела Украины.

"Заявление вице-президента США Джозефа Байдена относительно необходимости увольнения с должности Генерального прокурора Украины Шокина как условия предоставления Украине соответствующей финансовой (экономической) помощи, можно рассматривать как осуществление давления на Президента Украины, а значит это давление можно квалифицировать как акт вмешательства во внутренние дела Украины со стороны иностранного государства, что является нарушением одного из принципов международного права", – говорится в опубликованном документе.

"Как причудливо тасуется колода. Интересно, что скажет Мережко сегодня относительно своего вывода двухлетней давности? Думаю, как юрист-профессионал он от него не откажется", – резюмировал Сазонов.

Как сообщалось ранее, 28 октября Шевченковский районный суд г. Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в заявлении бывшего генпрокурора Шокина относительно незаконного сбора и передачи его личных данных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

16 октября ГБР зарегистрировало заявление Шокина о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также "сливе" персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

По мнению Шокина, НАБУ незаконно получило в Государственной миграционной службе его личную карточку, а также незаконно передала ее посольству США. Данный "слив", по мнению бывшего генпрокурора, был осуществлен для оказания давления на него со стороны бывшего вице-президента США Байдена.

Больше новостей о: США Виктор Шокин Джозеф Байден Слуга народа Кирилл Сазонов Петр Порошенко Александр Мережко

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