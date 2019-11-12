подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 ноября 2019, вторник, 17:12 550
Недвижимость 2019-11-12T17:24:01+02:00
Українські Новини
В Чкаловском и Купянске продолжается ЧП из-за недостроенной котельни

В Чкаловском и Купянске продолжается ЧП из-за недостроенной котельни

Отопление, Чугуевский район, Купянск, Чкаловское
Отопление (иллюстрация). Фото: Українське Фото
Отопление (иллюстрация). Фото: Українське Фото

В Чкаловской объединенной территориальной общине (ОТО) в Харьковской области уже больше недели объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в многоквартирных жилых домах.

Об этом сообщило местное интернет-издание visti.news.

Почти месяц прошел с начала официального старта отопительного сезона, но о нем только слышали в многоэтажных жилых домах, которые подключены к центральному отоплению.

Местная жительница Лидия Ивановна, проживающая на 1-м этаже многоквартирного дома, советует гостям не раздеваться при входе, так как на улице намного теплее, чем в ее квартире. Показывает, что одета в несколько кофт и штанов, сверху халат. Жалуется, в комнатах сырость: "Под батареей уже течет - сырость такая. Оно просто, когда на улице холодно, здесь топим. И газом, и обогреватель включили!".

С вопросом, что происходит в Чкаловской ОТО, журналисты обратились к главе общины Виктору Соловьеву. Он уверяет, что в домах было бы тепло, если бы успели построить мини-котельни. "Строительство новых котельных идет настолько медленно, что мы не видим выполнения обещаний областной администрации, что они запустятся. Вот Юлия Александровна (Светличная, бывший председатель Харьковской областной государственной администрации), к сожалению, здесь ни разу не была, в Чкаловском ОТО", - сказал Соловьев.

По его данным, одна из обещанных котелен все еще в строительном состоянии, там не зарыты траншеи для труб, а оборудование завернуто в пленку. Хотя, в соответствии с данными официального веб-сайта Харьковской областной государственной администрации (ОГА) от 5 декабря 2018 года, 3 котельные в Чугуевском районе планировалось ввести в эксплуатацию еще в 1-м полугодии 2019 года.

"Со следующего отопительного сезона планируем полностью перевести централизованное отопление Чкаловского на работу от модульных котельных", - отметил Соловьев.

Еще одна причина того, что мерзнут больше тысячи жителей, по данным руководителя ОТО - долги перед НАК "Нефтегаз Украины". Лимиты на газ не выделили из-за существующих задолженностей предыдущего коммунального предприятия.

По данным издания, похожая ситуация и в Купянске (Харьковская область). При этом там страдают не только жители многоквартирных домов. Но и в 6 образовательных учреждениях уже вторую неделю введены вынужденные каникулы. Температура в учебных классах едва достигает +13 градусов тепла по Цельсию.

10 ноября новый председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что данная проблема является первоочередной для срочного урегулирования. На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что процедуры по подаче тепла в населенные пункты будут завершены 13-14 ноября.

Больше новостей о: Отопление Чугуевский район Купянск Чкаловское

Архив
Новости
В Дарницком районе Киева произошла стрельба, ранен мужчина 17:30
В Чкаловском и Купянске продолжается ЧП из-за недостроенной котельни 17:12
Украинцев нашли мертвыми в холодильнике в центре Польши 17:10
Рада досрочно прекратила полномочия Луценко: Бужанский был против 16:56
Польша обвинила Netflix в "переписывании истории" Второй мировой войны 16:56
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы 12:50
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok