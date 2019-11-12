В Чкаловском и Купянске продолжается ЧП из-за недостроенной котельни

В Чкаловской объединенной территориальной общине (ОТО) в Харьковской области уже больше недели объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в многоквартирных жилых домах.

Об этом сообщило местное интернет-издание visti.news.

Почти месяц прошел с начала официального старта отопительного сезона, но о нем только слышали в многоэтажных жилых домах, которые подключены к центральному отоплению.

Местная жительница Лидия Ивановна, проживающая на 1-м этаже многоквартирного дома, советует гостям не раздеваться при входе, так как на улице намного теплее, чем в ее квартире. Показывает, что одета в несколько кофт и штанов, сверху халат. Жалуется, в комнатах сырость: "Под батареей уже течет - сырость такая. Оно просто, когда на улице холодно, здесь топим. И газом, и обогреватель включили!".

С вопросом, что происходит в Чкаловской ОТО, журналисты обратились к главе общины Виктору Соловьеву. Он уверяет, что в домах было бы тепло, если бы успели построить мини-котельни. "Строительство новых котельных идет настолько медленно, что мы не видим выполнения обещаний областной администрации, что они запустятся. Вот Юлия Александровна (Светличная, бывший председатель Харьковской областной государственной администрации), к сожалению, здесь ни разу не была, в Чкаловском ОТО", - сказал Соловьев.

По его данным, одна из обещанных котелен все еще в строительном состоянии, там не зарыты траншеи для труб, а оборудование завернуто в пленку. Хотя, в соответствии с данными официального веб-сайта Харьковской областной государственной администрации (ОГА) от 5 декабря 2018 года, 3 котельные в Чугуевском районе планировалось ввести в эксплуатацию еще в 1-м полугодии 2019 года.

"Со следующего отопительного сезона планируем полностью перевести централизованное отопление Чкаловского на работу от модульных котельных", - отметил Соловьев.

Еще одна причина того, что мерзнут больше тысячи жителей, по данным руководителя ОТО - долги перед НАК "Нефтегаз Украины". Лимиты на газ не выделили из-за существующих задолженностей предыдущего коммунального предприятия.

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По данным издания, похожая ситуация и в Купянске (Харьковская область). При этом там страдают не только жители многоквартирных домов. Но и в 6 образовательных учреждениях уже вторую неделю введены вынужденные каникулы. Температура в учебных классах едва достигает +13 градусов тепла по Цельсию.

10 ноября новый председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что данная проблема является первоочередной для срочного урегулирования. На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что процедуры по подаче тепла в населенные пункты будут завершены 13-14 ноября.