Львов возобновил использование конных карет в городе с 12 ноября. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Сегодня, 12 ноября, на внеплановом заседании комиссия по туристической нагрузке рассмотрела вопросы функционирования конных карет во Львове. После часового обсуждения и заслушивания всех сторон принято решение возобновить деятельность конных карет во Львове", - сказано в нем.

По данным Львовского горсовета, причиной аварии с каретой стало постороннее действие, когда кто-то зажег фейерверк, и этот фейерверк вызвал ответную реакцию лошади.

"Как свидетельствовали сегодня на заседании, этот конь был тренирован, он снимался в фильмах, участвовал в постановках с разного рода спецэффектами, то есть он был готов", - говорится в сообщении.

Львовский горсовет призывает полицию привлечь к ответственности человека, действия которого привели к аварии.

Как сообщали Українські Новини, Львов решил приостановить разрешение на использование конных карет в городе для расследования аварии с каретой.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии с участием кареты во Львове.

Выяснилось, что неизвестные взорвали петарду возле упряжки, лошади испугались и понеслись.

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые напугали лошадей.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса.