подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 ноября 2019, вторник, 16:46 33
Происшествия 2019-11-12T16:47:25+02:00
Українські Новини
Львов возобновил использование конных карет в городе

Львов возобновил использование конных карет в городе

авария с каретой

Львов возобновил использование конных карет в городе с 12 ноября. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Сегодня, 12 ноября, на внеплановом заседании комиссия по туристической нагрузке рассмотрела вопросы функционирования конных карет во Львове. После часового обсуждения и заслушивания всех сторон принято решение возобновить деятельность конных карет во Львове", - сказано в нем.

По данным Львовского горсовета, причиной аварии с каретой стало постороннее действие, когда кто-то зажег фейерверк, и этот фейерверк вызвал ответную реакцию лошади.

"Как свидетельствовали сегодня на заседании, этот конь был тренирован, он снимался в фильмах, участвовал в постановках с разного рода спецэффектами, то есть он был готов", - говорится в сообщении.

Львовский горсовет призывает полицию привлечь к ответственности человека, действия которого привели к аварии.

Как сообщали Українські Новини, Львов решил приостановить разрешение на использование конных карет в городе для расследования аварии с каретой.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии с участием кареты во Львове.

Выяснилось, что неизвестные взорвали петарду возле упряжки, лошади испугались и понеслись.

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые напугали лошадей.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса.

Больше новостей о: авария с каретой

Архив
Новости
В Чкаловском и Купянске продолжается ЧП из-за недостроенной котельни 17:12
Украинцев нашли мертвыми в холодильнике в центре Польши 17:10
Рада досрочно прекратила полномочия Луценко: Бужанский был против 16:56
Польша обвинила Netflix в "переписывании истории" Второй мировой войны 16:56
Львов возобновил использование конных карет в городе 16:46
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы 12:50
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok