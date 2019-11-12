Порошенко призывал открыть рынок земли, а сейчас его партия мешает это сделать Зеленскому

Во время своей каденции бывший Президент Украины Петр Порошенко призывал открыть рынок земли, но в данный момент политическая партия "Европейская солидарность", возглавляемая бывшим Президентом, всячески мешает Владимиру Зеленскому провести земельную реформу.

Например, 7 сентября 2017 года Порошенко заявлял, что считает неконституционным мораторий на продажу земли и подчеркивал необходимость как можно скорее провести земельную реформу.

"Миллионы людей формально владеют землей, но за них решили, что они не способны ею распоряжаться, и ввели абсолютно неконституционный мораторий. Почему мы тогда позволяем людям продавать квартиры? Тоже кто-то их может все скупить", - говорил Порошенко.

"У нас есть возможность продавать активы открыто, на основе конкурентоспособности, по новым прозрачным и понятным правилам на основе нового закона, наполнение которого в ваших руках", - подчеркивал Порошенко.

Еще 17 апреля 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.

"Даже в самые тяжелые времена я говорил, что прорыв, форсаж в экономическом развитии Украины невозможен без внедрения рынка земли – прозрачного, активного, где мы должны защитить владельцев земли Земельным кадастром, минимальными ценами на землю", - говорил Порошенко.

Но уже 12 ноября 2019 года парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее" выступили против продажи государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Сергей Левочкин считает, что вся государственная сельскохозяйственная земля должна быть разделена между теми, кто раньше не получил земельные паи.

"Мы считаем, что должна быть восстановлена справедливость – вся государственная сельскохозяйственная земля должна быть разделена между теми людьми, которые не получили земельные паи во время первичной распаевки", - заявил Левочкин. По мнению Левочкина, после распаевки госземли необходимо провести всеукраинский референдум по вопросу продажи земли.

Сегодня, 12 ноября, около 500 активистов протестовал у здания Рады против запуска рынка земли и около 500 - за запуск рынка земли.

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что "Евросолидарность" не намерена поддерживать законопроект №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении.

"Позиция "Европейской солидарности" касательно нескольких важных пунктов: мы не будем голосовать за законы про "деребан" земли. Мы - за рынок земли, но когда украинский селянин будет защищен, минимальная цена будет высокой, украинский фермер будет защищен и будет иметь приоритет", - сказал Княжицкий.