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12 ноября 2019, вторник, 15:56 40
Финансы 2019-11-12T17:15:02+02:00
Українські Новини
Законопроект о деривативах необходимо существенно доработать, - профильная ассоциация

Законопроект о деривативах необходимо существенно доработать, - профильная ассоциация

ПАРД, Профильная ассоциация участников рынков

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) выступает за доработку законопроекта о деривативах №2284.

Об этом сообщил президент ПАРД Алексей Кий и глава Совета ПАРД Сергей Оксанич в ходе пресс-конференции "Позиция ПАРД по законопроекту №2284" в пресс-центре "Українських Новин".

"Сложившаяся ситуация вынуждает нас обратить внимание на этот законопроект… Законопроект №2284 стал лучше, значительно лучше предшественников. Ряд новелл, которые привносит этот документ, может сменить парадигму рынка. Но у него есть как преимущества, так и недостатки", - сказал Кий.

Среди преимуществ данного документа он назвал законодательную основу запуска рынка деривативов, определение дефолта и ряд других.

"Этот законопроект даст эффект развитию рынка не ранее чем через 2-3 года. Нам бы хотелось более быстрого эффекта для украинских инвесторов… В этом документе в сплошь и рядом находятся фразы типа "и другие". С учетом того, что комиссия вышла из необходимости согласования с рядом министерств и ведомств своих актов, мы как рынок потеряли возможность апелляции к регулятору. В текущих условиях это неправильно, как минимум. Эти моменты вызывают наибольшую неудовлетворенность и непонимание", - подчеркнул Кий.

Сергей Оксанич также добавил, что среди негативных нюансов документа стоит отметить введение корпоративного управления.

"В документе вводится целый блок требований к корпоративному управлению профучастников. Вместо того, чтоб как в большинстве стран мира дать рекомендации, чтоб инвесторы чувствовали себя более комфортно, доводят к ряду жестких требований, когда требуют от небольшой компании, чтоб создавала ряд комитетов, вводился ряд независимых директоров", - сказал он.

Оксанич добавил, что еще одно направление, которое вызывает беспокойство – это определение инвесторов квалифицированных и неквалифицированных.

"Берутся европейские директивы, которые отработаны на развитых рынках и с определенными параметрами рынка. Берутся и механистически переносятся на наш рынок и тем самым определяют неквалифицированными инвесторами ряд компаний. Комиссия никак не может выйти из зоны "детских" болезней, когда механистически переносятся требования, которые не будут содействовать быстрому развитию рынка", - подчеркнул он.

При этом Оксанич подчеркнул важность учета замечаний ПАРД к указанному законопроекту при его принятии.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк утвердил порядок оценки деривативов.

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