Власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме и непублично, – Кушнирук

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме, поскольку наряду с основным проектом закона о легализации №2285 появилось еще 7 альтернативных.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Эксперт отметил, что ни один из этих законопроектов не только не решает проблему игорного бизнеса, а и вносится на рассмотрение парламента без обсуждения и в нарушение процедур.

Так, 12 ноября Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому все 8 проектов законов внесены на рассмотрение депутатами на текущей сессионной неделе.

При этом, как уточнил Кушнирук, законопроект №2285-1 народного депутата Олега Марусяка хоть и был рекомендован профильным комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к рассмотрению на текущей сессии, но еще не получил оценку Главного научно-экспертного управления, поскольку на момент вынесения документа на первое чтение отсутствовал его текст.

"Примечательно, что вдобавок к основному проекту, разработанному и поданному правительством, почти все альтернативные проекты подали депутаты от фракции "Слуга народа", и лишь один из проектов внесла депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская", - подчеркнул эксперт.

"Это несколько странно, что разные члены фракции "Слуга народа" бросилась писать законы об одном и том же. Но это же объясняет, что власть, с одной стороны, очень торопится легализовать азартные игры, и надеется, что один из законов удастся протащить в первом чтении и откорректировать к второму и третьему. С другой стороны, очевидно, что у президента, правительства и депутатов нет единой позиции по этому вопросу. Принятие любого из этих проектов не приведет к обещанному Владимиром Зеленским росту инвестиций и поступлениям в бюджет, так как все проекты законов оторваны от реальности и пролоббированы узкой группой компаний, преимущественно российских. Этим и объясняется аномальная непубличность при разработке и принятии проекта легализации игорного бизнеса", - считает Кушнирук.

Напомним, что по данным социологического исследования "Рейтинга", 60% граждан Украины не поддерживают легализацию в Украине игорного бизнеса.