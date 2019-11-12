подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме и непублично, – Кушнирук
12 ноября 2019, вторник, 15:18 427
Экономика 2019-11-12T15:18:54+02:00
Українські Новини
Власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме и непублично, – Кушнирук

Власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме и непублично, – Кушнирук

Азартные игры, Игорный бизнес, Борис Кушнирук, Украинский аналитический центр
Борис Кушнирук. Фото: politeka.net
Борис Кушнирук. Фото: politeka.net

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме, поскольку наряду с основным проектом закона о легализации №2285 появилось еще 7 альтернативных.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Эксперт отметил, что ни один из этих законопроектов не только не решает проблему игорного бизнеса, а и вносится на рассмотрение парламента без обсуждения и в нарушение процедур.

Так, 12 ноября Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому все 8 проектов законов внесены на рассмотрение депутатами на текущей сессионной неделе.

При этом, как уточнил Кушнирук, законопроект №2285-1 народного депутата Олега Марусяка хоть и был рекомендован профильным комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к рассмотрению на текущей сессии, но еще не получил оценку Главного научно-экспертного управления, поскольку на момент вынесения документа на первое чтение отсутствовал его текст.

"Примечательно, что вдобавок к основному проекту, разработанному и поданному правительством, почти все альтернативные проекты подали депутаты от фракции "Слуга народа", и лишь один из проектов внесла депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская", - подчеркнул эксперт.

"Это несколько странно, что разные члены фракции "Слуга народа" бросилась писать законы об одном и том же. Но это же объясняет, что власть, с одной стороны, очень торопится легализовать азартные игры, и надеется, что один из законов удастся протащить в первом чтении и откорректировать к второму и третьему. С другой стороны, очевидно, что у президента, правительства и депутатов нет единой позиции по этому вопросу. Принятие любого из этих проектов не приведет к обещанному Владимиром Зеленским росту инвестиций и поступлениям в бюджет, так как все проекты законов оторваны от реальности и пролоббированы узкой группой компаний, преимущественно российских. Этим и объясняется аномальная непубличность при разработке и принятии проекта легализации игорного бизнеса", - считает Кушнирук.

Напомним, что по данным социологического исследования "Рейтинга", 60% граждан Украины не поддерживают легализацию в Украине игорного бизнеса.

Больше новостей о: Азартные игры Игорный бизнес Борис Кушнирук Украинский аналитический центр

Архив
Новости
Вы сгорите со мной: Мужчина поджег себя в киевском зале игровых автоматов 15:20
Власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме и непублично, – Кушнирук 15:18
Киберпреступник-иностранец ограбил банки США на $6 млн и прятался в Украине: он арестован 15:12
Рада почти единогласно начала ломать "схемы Яценко" 14:54
Илья Кива в маске. Фото: Facebook/Ян Доброносов
Парламент или цирк: Нардеп Кива появился в Раде в маске Джокера 14:45
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok