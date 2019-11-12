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12 ноября 2019, вторник, 13:05 595
Интернет и IT 2019-11-12T13:05:02+02:00
Українські Новини
Претензии ФГИ к собственникам "Укртелекома" не обоснованы, - СМИ

Претензии ФГИ к собственникам "Укртелекома" не обоснованы, - СМИ

ФГИУ, Укртелеком, Фонд госимущества Украины, Алексей Гончарук

Нет оснований говорить о существенном нарушении приватизационного договора со стороны инвестора "Укртелекома", претензии Фонда госимущества голословны. Об этом идет речь в материале "Частная собственность" интернет-издания Pravo.ua.

Издание напоминает, что формальным предлогом для Фонда госимущества, инициировавшего возвращение "Укртелекома" в госсобственность, стало невыполнение двух из 50 условий приватизационного договора. И с 2017 года тянутся судебные разбирательства по этому делу. При этом суд уже констатировал выполнение инвестором одного из этих условий – относительно создания телекоммуникационной сети спецназначения.
"Так, ВС констатировал исполнение одного из двух спорных обязательств — относительно создания телекоммуникационной сети специального назначения и признал факт передачи ее в пользование государства, хоть и без юридического оформления", - отмечается в материале.
Также автор обращает внимание, что претензии к инвестору и по второму условию безосновательны.
"Что касается инвестиций в эквиваленте не менее 450 млн долл. США, то собственник доказывает, что через АО "Укртелеком" инвестировал за пять лет более 800 млн долл. США в развитие компании. Это подтверждают аудиторы. Это показывают финансовые результаты компании, которая из стабильно убыточной превратилась в прибыльную. Это косвенно подтверждает и тот факт, что ФГИУ не имеет претензий к исполнению тех обязательств по договору, которые связаны с послеприватизационным развитием компании. Иными словами, говорить о наличии существенного нарушения приватизационного договора, что может служить основанием для расторжения приватизационного договора, не приходится", - сообщается в материале.
Автор подчеркивает, что суды не должны играть в политические игры, поскольку это идет вразрез не только с принципами независимости судов, но и с общими векторами развития государства. А также напомнил, что все ключевые представители власти – президент, премьер, министр экономики – сделали заявления о вреде реприватизации.
"Суду придется заняться делом: вынести правовое и, главное, справедливое решение по сути спора", - считает автор.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.
Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

Больше новостей о: ФГИУ Укртелеком Фонд госимущества Украины Алексей Гончарук

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