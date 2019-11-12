Претензії ФДМ до власників "Укртелекому" не обгрунтовані, - ЗМІ

Немає підстав говорити про істотне порушення приватизаційного договору з боку інвестора "Укртелекому", претензії Фонду держмайна голослівні. Про це йдеться в матеріалі "Приватна власність" інтернет-видання Pravo.ua.

Видання нагадує, що формальним приводом для Фонду держмайна, який ініціював повернення "Укртелекому" в держвласність, стало невиконання двох з 50 умов приватизаційного договору. І з 2017 року тягнуться судові розгляди у цій справі. При цьому суд вже констатував виконання інвестором однієї з цих умов - щодо створення телекомунікаційної мережі спецпризначення.

"Так, ВС констатував виконання одного з двох спірних зобов'язань - щодо створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення і визнав факт передачі її в користування держави, хоч і без юридичного оформлення", - наголошується в матеріалі.

Також автор звертає увагу, що претензії до інвестора і по другій умові безпідставні.

"Що стосується інвестицій в еквіваленті не менше 450 млн дол. США, то власник доводить, що через АТ "Укртелеком" інвестував за п'ять років більше 800 млн дол. США в розвиток компанії. Це підтверджують аудитори. Це показують фінансові результати компанії, яка зі стабільно збиткової перетворилася на прибуткову. Це побічно підтверджує і той факт, що ФДМУ не має претензій до виконання тих зобов'язань за договором, які пов'язані з післяприватизаційним розвитком компанії. Іншими словами, говорити про наявність істотного порушення приватизаційного договору, що може служити підставою для розірвання приватизаційної угоди, не доводиться", - повідомляється в матеріалі.

Автор підкреслює, що суди не повинні грати в політичні ігри, оскільки це йде врозріз не тільки з принципами незалежності судів, але і з загальними векторами розвитку держави. А також нагадав, що всі ключові представники влади - президент, прем'єр, міністр економіки - зробили заяви про шкоду реприватизації.

"Суду доведеться зайнятися справою: винести правове і, головне, справедливе рішення по суті спору", - вважає автор.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму в Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук зазначив, що заяви представників влади про можливу реприватизацію, зокрема телекомунікаційної компанії "Укртелеком", збільшують ризики для інвестицій в Україну і відлякують інвесторів.