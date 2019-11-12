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12 ноября 2019, вторник, 12:26 42
Судебная власть 2019-11-12T12:35:12+02:00
Українські Новини
Адвокат обвинил судей Антикоррупционного суда в предвзятости

Адвокат обвинил судей Антикоррупционного суда в предвзятости

НАБУ, Дмитрий Вовк, САП, Роттердам+, Ирина Одинец

Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда касательно заочного ареста бывших председателя НКРЕКП Дмитрия Вовка и сотрудника комиссии Владимира Бутовского - предвзятое и политически мотивировано.

Об этом написала адвокат обвиняемых по делу "Роттердам +" Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

"Сегодня в суде состоялись заседания по избранию меры пресечения моим подзащитным Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовском. Как мы и ожидали, принято решение о безальтернативное содержание под стражей без возможности внесения залога. Последние судебные заседания подтверждали наше подозрение в предвзятости суда. Судьи откровенно" подыгрывали " стороне обвинения. Чего только стоит выход из совещательной комнаты для обязательства прокурора предоставить документы, при отсутствии которых и невозможность в связи с этим избрании меры пресечения указал ахисник. Как ?! А где же состязательность процесса?! А как же нормы УПК?! Где верховенство права?!", - написала Одинец.

По мнению адвоката, решение суда свидетельствует о политической мотивированности дела и предвзятость следствия.

"Мы можем вспомнить, как руководители НАБУ и САП неоднократно нарушали презумпцию невиновности, называя фамилии моих подзащитных в заранее определенном контексте виновности. Но и руководители государства на протяжении последней недели по крайней мере несколько раз публично озвучили мотивации своих действий - "Общество требует крови. Общество требует посадок", - отметила Одинец.

Она отметила, что в ходе расследования дела следователи фальсифицировали доказательства, руководствуясь политической целесообразностью, а не желанием установить истину.

"Вынесение решения об ограничении свободы моих подзащитных по делу, в котором до сих пор невыясненными остаются обстоятельства фальсификаций и манипулирования следствия, действительно гораздо больше похоже на удовлетворение запроса на "кровь и посадки", чем намерении установить истину", - констатировала Одинец.

Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам +", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные выводы, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темником".

Экс-голова НКРЕКП Дмитрий Вовк ранее назвал дело "Роттердам +" местью Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он получил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

По результатам исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года, уровень недоверия к Антикоррупционного суда составляет 57%, в НАБУ и САП - 56%.

Больше новостей о: НАБУ Дмитрий Вовк САП Роттердам+ Ирина Одинец

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