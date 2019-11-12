СБУ следит за Медведчуком, его женой и группой депутатов оппозиции, - журналист

Репортер Андрей Павловский сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят оперативные мероприятия в отношении народных депутатов из фракции партии Оппозиционная платформа – за життя и их окружения. Об этом журналист написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера я опубликовал документы о негласных оперативных действиях СБУ по отношению к ОПЗЖ. Сейчас более детально расскажу суть.

Мои источники передали мне информацию и документы, которые говорят о том, что СБУ проводит негласные оперативные действия по отношению к депутатам от Оппозиционной платформы - За жизнь, в частности ответственными за их проведение определены два заместителя главы СБУ Александр Дублик и заместитель главы СБУ, генерал-майор Анатолий Калюжняк. 8 ноября 2019 года Александр Дублик был уволен из СБУ.

В полученных документах идет речь о том, что необходимо установить связи внутри партии, а также определить партийные финансовые потоки. Необходимо определить связи депутатов, способ их жизни, место проживания, определить места частого пребывания. Фамилии депутатов по которым ведется работа: Медведчук, Шуфрич, Козак, Нимченко, Загородний, Колтунович, Волошин, Чубирко.

В пункте 8 документа речь идет о привлечении патриотических организаций для проведения митингов по всей Украине против ОПЗЖ.

Отдельная задача поставлена Главному управлению "К" в СБУ. Речь идет про мониторинг всех финансовых операций с необходимостью установить финансовые источники партии. А также проверить все счета и ячейки по всем банка.

Я проконсультировался с юристами и они мне сказали, что любые негласные оперативные действия относительно нардепов могут проходить только после снятия с них неприкосновенности по результатам голосования в Верховной Раде. А этого сделано не было», - констатировал репортер.

При этом он посоветовал более детально ознакомится с его расследованием в видеоблоге.