Импортируя электроэнергию, мы финансируем экономику других стран вместо своей, - Кушнирук

Импортируя электроэнергию, мы увеличиваем доходы и создаем рабочие места в других странах, при этом наша энергоотрасль приходит в упадок. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что ряд энергоресурсов в Украине являются дефицитными, однако это не касается электроэнергии, ее у нас избыток и потребность импортировать ток отсутствует. Кроме того, он обращает внимание, что импорт нефти или газа - это импорт сырья, в то время как электроэнергия - это готовая продукция, импортируя ее, мы финансируем экономику других стран.

"Импорт нефти, газа, угля, топлива для АЭС - это импорт сырья. Импорт электроэнергии - это импорт готовой продукции. В нормальной экономике, способствуют импорту сырья и стимулируют экспорт готовой продукции, а не наоборот ... Можно было бы с пониманием относиться к импорту электроэнергии, если бы в Украине был дефицит генерирующих мощностей. Но в Украине - их профицит", - написал Кушнирук

Он также отметил, что импорт сырья - это возможности для наращивания выпуска готовой продукции и ее экспорта, это создание рабочих мест. Импорт электроэнергии - это увеличение доходов и рабочих мест в других странах, зато увольнение украинских энергетиков и шахтеров.

"Импорт электроэнергии означает ухудшение внешнеторгового баланса (который у нас и без того чрезмерно дефицитный). Что выглядит абсурдно, когда внутренние производственные мощности не задействованы и потребность в импорте отсутсвует", - подытожил Кушнирук.

Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

Ранее эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип заявил, что импорт электроэнергии из РФ создаст давление на отечественных игроков энергетики и грозит присоединению Украины к европейской энергосистеме в 2023 году. Также он не исключил возможности атаки со стороны РФ на украинский энергорынок, что угрожает нашей энергобезопасности.