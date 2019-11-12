Тариф на электроэнергию для населения нужно повышать, - Прокип

Тарифы на электроэнергию для населения нужно выравнивать с тарифами для промышленности, в перспективе это может обеспечить снижение цены на ток. Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокоп в эфире канала "Хвиля".



Эксперт отметил что через возложение государством на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" спецобоязательства по продаже дешевой электроэнергии населению проигрывают все, в том числе и населения, поскольку крупные генерирующие компании фактически исключены из рынка.



"Проигрывают все, кроме населения, платежку получают ниже, но по факту, получают высокую цену продукции, эти все макроэффекты, так как импорт и замена национального производства - это и давление на национальную валюту, на платежный баланс и все остальные. Здесь одной рукой пытаемся сделать хорошо, а другой даем такую ​​оплеуху всем", - сказал Прокип.



Он отметил, что тарифы на электроэнергию для населения нужно поднимать, как минимум, до уровня тарифов на ток для промышленных потребителей. А незащищенным слоям населения предоставлять субсидии.



"Фактически по всем правилам цены для населения и промышленности должны быть одинаковыми. А вообще даже еще выше, потому что промышленность - это преимущественно оптовый покупатель. Тот, кто покупает больше, всегда получает какую-то скидку. А население с особым графиком, то есть с пиками, должно платить по всем правилам высокую цену. А те уже, кто не может себе позволить заплатить такую ​​цену, им нужно компенсировать какими-то монетизируемыми субсидиями", - пояснил Прокоп.



Он привел пример рынка электроэнергии Словакии, схожего по структуре с рынком Украины, где тарифы для населения и промышленности одинаковые, и у них цена на электроэнергию ниже, чем в Украине.



"Ситуация в Словакии, что у них тоже более 50% энергии - это атомка. 30% - это уголь. И остальная - восзобновляемая. Но паритет цен для населения и промышленности другой. И получается так, что они с очень сходной структурой производства электроэнергии очень часто имеют более низкую цену. А мы за счет того, что мы дешевую генерацию исключили из рынка, не пускаем ее, должны соответственно более высокой цене", - сказал Прокип.



Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут .