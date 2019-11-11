подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 20:57 33
Америка 2019-11-11T20:57:05+02:00
Українські Новини
В США сотрудник McDonald's подсыпал мужчине в чай марихуану

В США сотрудник McDonald's подсыпал мужчине в чай марихуану

США, Марихуана, McDonald's, Каннабис
Марихуана.Фото: flagman.bg
Марихуана.Фото: flagman.bg

В США в городе Хилтон - Гед-Айленд в местном McDonald's сотрудник решил угостить одного из клиентов марихуаной. Об этом передает Fox News.

24-летний Пририш Браун отправился в местный фастфуд, где заказал куриные нагетсы, двойной чизбургер и сладкий чай со льдом и "дополнительным" лимоном.

Как утверждает Браун, во время заказа он упомянул про дополнительный лимон, однако уверен, что сотрудник заведения воспринял эту просьбу  с двусмысленным намеком. Когда мужчина допил свой чай, то увидел на дне стакана три пакета с марихуаной. Браун запаниковал и тут же начал звонить отцу.

"Я никогда в жизни не употреблял травку, поэтому сразу после того, как отпил чай, я стал чувствовать себя странно, и это не было на вкус как то, что я мог бы узнать", - отметил мужчина.

В местном отделении полиции сообщили, что по данному факту ведется расследование. Прокомментировали ситуацию и в фастфуде.

"Наш главный приоритет - это всегда безопасность и благосостояние наших клиентов. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами относительно обоснованности этого обвинения", - подчеркнули в компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее американская семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обаружила на пляже. Кроме того, полиция изъяла 600 кг героина на 50 млн долларов в Киевской области.  

Больше новостей о: США Марихуана McDonald's Каннабис

Архив
Новости
Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский воин 21:08
В США сотрудник McDonald's подсыпал мужчине в чай марихуану 20:57
Скандал в "Слуге народа": Богдан вызвал депутатов "на ковер" из-за неподдержания ими законопроектов 20:36
Задержанный в Польше боец УНА-УНСО Мазур заявляет, что был в Чечне, но не участвовал в боевых действиях против России 19:48
Проблемы с отоплением в Новом Роздоле. Скриншот видео zaxid.net
На Львовщине из-за проблем с отоплением школьников отправили на бессрочные каникулы 19:46
больше новостей
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
Четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС 19:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok