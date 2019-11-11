В США сотрудник McDonald's подсыпал мужчине в чай марихуану

В США в городе Хилтон - Гед-Айленд в местном McDonald's сотрудник решил угостить одного из клиентов марихуаной. Об этом передает Fox News.

24-летний Пририш Браун отправился в местный фастфуд, где заказал куриные нагетсы, двойной чизбургер и сладкий чай со льдом и "дополнительным" лимоном.

Как утверждает Браун, во время заказа он упомянул про дополнительный лимон, однако уверен, что сотрудник заведения воспринял эту просьбу с двусмысленным намеком. Когда мужчина допил свой чай, то увидел на дне стакана три пакета с марихуаной. Браун запаниковал и тут же начал звонить отцу.

"Я никогда в жизни не употреблял травку, поэтому сразу после того, как отпил чай, я стал чувствовать себя странно, и это не было на вкус как то, что я мог бы узнать", - отметил мужчина.

В местном отделении полиции сообщили, что по данному факту ведется расследование. Прокомментировали ситуацию и в фастфуде.

"Наш главный приоритет - это всегда безопасность и благосостояние наших клиентов. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами относительно обоснованности этого обвинения", - подчеркнули в компании.

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