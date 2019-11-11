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11 ноября 2019, понедельник, 18:06 7
Шоу-бизнес 2019-11-11T18:06:40+02:00
Українські Новини
Метрополитен-музей в Нью-Йорке в честь своего 150-летия готовит бал на тему: "О времени: мода и ее продолжител

Метрополитен-музей в Нью-Йорке в честь своего 150-летия готовит бал на тему: "О времени: мода и ее продолжительность"

Шоу-бизнес, Мода, Met Gala-2019, Актеры и звезды
Met Gala 2020. Фото: Instagram/metmuseum
Met Gala 2020. Фото: Instagram/metmuseum

Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке объявил тему ежегодного бала Met Gala в 2020 году. Событие будет носить название:  About Time: Fashion and Duration ("О времени: мода и ее продолжительность"). Об этом говорится в релизе на  CBS News.

Отмечается, что в мероприятия юбилея будут включены новые выставки, посвященые сфере моды. Во время бала на красной дорожке мировые звезды театра, кино, музыки, моды и спорта демонстрируют феерические образы.

Главный куратор Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон считает, что мода неразрывно связана с временем и отображает его тенденции. Эксперт рассказал, что главным источником  вдохновения стал  фильм 1992 года "Орландо", снятый по роману Вирджинии Вульф.

Тема Met Gala 2020 года - Тема Met Gala 2020 года - "О времени: мода и продолжительность". Вдохновение пришло из фильма 1992 года о Салли Поттер "Орландо". Скриншот: twitter/ @2015smetgala

"В фильме есть замечательная сцена, в которой Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском халате XVIII века, а когда она проходит через него, ее одежда превращается в платье середины XIX века, и она появляется в 1850-х годах в Англии. Вот откуда пришла оригинальная идея" , - поделился Болтон.

Как сообщали  Українські Новини, ранее известный американский певец и актер Джаред Лето пришел на Met Gala 2019 с муляжом собственной головы, которую потерял. 

Кроме того, в 2018 году институт костюма Met Gala в Нью-Йорке дал старт новой выставке в Метрополитен-музее, которая была посвящена связи моды и католической религии.

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