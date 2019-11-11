Эмоциональный интеллект становится важнее профессиональных качеств, – Шимкив

В современном бизнесе эмоциональный интеллект сотрудника становится важнее, чем его профессиональные навыки.

Такое мнение высказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в ходе дискуссии на Kyiv International Economic Forum.

"Один из моих любимых вопросов на собеседованиях – кого вы возьмете на работу: профессионала или хорошего человека, который умеет учиться? EQ становится более важным, чем IQ. Эмпатия, работа в команде, понимание команды более важны, чем professional skills. Потому что professional skills можно нарастить, технологий для этого хватает", - отметил топ-менеджер "Дарницы".

Он также рассказал, что одним из важнейших эмоциональных качеств современного сотрудника является extreme ownership.

"Его можно перевести как усиленное чувство собственника. Термин предложили американские "морские котики". Он означает, что каждый человек, который работает в команде, чувствует свою ответственность за конечный результат. Нет такого, что работу не сделал отдел такой-то. Каждый человек в команде понимает свою роль, но готов вступиться и сыграть за партнера", - объяснил Шимкив.

Он добавил, что компания "Дарница" сделала extreme ownership одной из своих ценностей.

"Этот подход сильно помогает в момент изменений. А изменения сейчас являются перманентным состоянием", - подчеркнул Шимкив.

Дмитрий Шимкив занял свой пост на "Дарнице" в сентябре 2018 года. С 2014 по 2018 годы он работал заместителем председателя Администрации Президента Украины, до этого возглавлял украинское представительство компании Microsoft.

Фармацевтическая компания "Дарница" основанf в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.