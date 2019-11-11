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  • Емоційний інтелект стає важливішим ніж професійні якості, – Шимків
11 листопада 2019, понеділок, 17:43 319
Економіка 2019-11-11T19:30:03+02:00
Українські Новини
Емоційний інтелект стає важливішим ніж професійні якості, – Шимків

Емоційний інтелект стає важливішим ніж професійні якості, – Шимків

Kyiv International Economic Forum
Kyiv International Economic Forum

В сучасному бізнесі емоційний інтелект співробітника стає важливішим, ніж його професійні навички.

Таку думку висловив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків у ході дискусії на Kyiv International Economic Forum.

"Одне з моїх улюблених питань на співбесідах – кого ви візьмете на роботу: професіонала чи гарну людину, яка вміє вчитися? EQ стає більш важливим, ніж IQ. Емпатія, робота в команді, розуміння команди більш важливі, ніж professional skills. Тому що professional skills можна наростити, технологій для цього вистачає", - зазначив топ-менеджер "Дарниці".

Він також розповів, що одним з найважливіших емоційних якостей сучасного працівника є extreme ownership.

"Його можна перекласти як посилене почуття власника. Термін запропонували американські "морські котики". Він означає, що кожна людина, яка працює в команді, відчуває свою відповідальність за кінцевий результат. Немає такого, що роботу не зробив відділ такий-то. Кожна людина в команді розуміє свою роль, але готовий заступитися і зіграти за партнера", - пояснив Шимків.

Він додав, що компанія "Дарниця" зробила extreme ownership однією з своїх цінностей.

"Цей підхід дуже допомагає в момент змін. А зміни зараз є перманентним станом", - наголосив Шимків.

Дмитро Шимків зайняв свій пост на "Дарниці" у вересні 2018 року. З 2014 по 2018 роки він працював заступником голови Адміністрації Президента України, до цього очолював українське представництво компанії Microsoft.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.
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