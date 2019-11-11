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11 ноября 2019, понедельник, 17:43 555
Недвижимость 2019-11-11T17:45:35+02:00
Українські Новини
ГАСИ выдала сертификаты о введении в эксплуатацию 2-й и 3-й очередей немецкой компании Leoni в Коломые

ГАСИ выдала сертификаты о введении в эксплуатацию 2-й и 3-й очередей немецкой компании Leoni в Коломые

Коломыя, ГАСИ Украины, Александр Строкач, Leoni
ГАСИ Украины. Фото: dabi.gov.ua
ГАСИ Украины. Фото: dabi.gov.ua

Исполняющий обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Александр Строкач заявил о выдаче сертификатов о введении в эксплуатацию второй и третьей очередей промышленных объектов немецкого завода кабельной продукции Leoni в Коломые (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщила пресс-служба ГАСИ.

"Сегодня на уровне государства делаются важные шаги по улучшению инвестиционного климата, создаются благоприятные условия для работы международных и украинских крупных компаний, которые формируют значительную часть экономики страны. В стройотрасли взят курс на упрощение и автоматизацию разрешительных процедур – это будет вселять уверенность заказчиками строительства в прозрачных и честных взаимоотношениях государства и бизнеса", - прокомментировал событие Строкач.

Названные очереди предусматривают размещение промышленных объектов, которые улучшат работу завода, позволят усилить его мощности и заметно увеличат число рабочих мест. К примеру, введение третьей очереди создаст новые рабочие места для 922 сотрудников.

Справка

Завод кабельной продукции Leoni в Коломые оказался самым мощным инвестиционным проектом по производству электрооборудования для двигателей и транспортных средств за последние 5 лет на территории Ивано-Франковской области.

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